Nesta sexta-feira (26), o Real Madrid entra em campo novamente com a missão de se aproximar do título de LaLiga e o desafio dessa vez será contra a Real Sociedad, às 16h (horário de Brasília), pela abertura 33ª rodada da competição nacional, na Reale Arena.

Na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, o clube merengue se mantém firme na liderança com 81 pontos somados, incluindo 25 vitórias, seis derrotas e apenas uma derrota.

Para essa partida, o Real Madrid ainda não sabe se vai poder contar com o meio-campista Jude Bellingham e o atacante Rodrygo, que sequer participaram dos treinos com o restante do elenco, devido a uma gripe contraída pelo brasileiro e uma gastroenterite do jogador inglês.

Dessa forma, a dupla segue como dúvida para enfrentar a Real Sociedad nesta rodada de LaLiga, mas os dois jogadores não devem ser problema para o confronto de ida das semifinais da Champions League, contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena.

Além deles, o técnico Carlo Ancelotti também pode poupar alguns atletas para o confronto desta sexta-feira, justamente visando o jogo contra os alemães fora de casa, que acontecerá na próxima terça-feira.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain que se enfrentam em outra chave das semifinais da Champions League.

Durante o último fim de semana, o Real Madrid vem de vitória sobre no clássico contra o arquirrival Barcelona por 3 a 2, no Campeonato Espanhol e está muito próximo de garantir mais um título nacional.

Nesse momento, os dois clubes estão há 11 pontos separados na tabela de classificação de LaLiga e ambos só dependem apenas de si para conquistarem seus objetivos nesta reta final de campeonato.

Real Madrid segue sem poder contar com Courtois e Alaba para enfrentar a Real Sociedad nesta sexta-feira em LaLiga

Diante da Real Sociedad, o técnico Carlo Ancelotti segue sem poder contar com o goleiro Thibaut Courtois e com o zagueiro David Alaba, que ainda seguem no departamento médico se recuperando de suas respectivas lesões e com isso não devem retornar aos gramados no final desta atual temporada.

Do mesmo modo, o Real Madrid também terá que lidar com o desfalque do lateral-esquerdo Ferland Mendy, que vem fazendo trabalhos específicos por conta de uma sobrecarga na semana, também não deve entrar em campo nesta sexta-feira em LaLiga.