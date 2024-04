Após eliminação para o Borussia Dortmund na Champions League, o Atlético de Madrid vai em busca de recuperação em LaLiga contra o Alavés fora de casa neste domingo (21), às 13h30, em duelo realizado pela 32ª rodada da competição nacional, no Mendizorrotza Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, os colchoneros aparecem na quarta colocação nos 61 pontos somados, incluindo 19 vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Dessa forma, o Atlético de Madrid também busca se firmar de vez no G4 de LaLiga, em caso de vitória sobre o Alavés ainda neste fim de semana.

Nesse momento, os comandados de Diego Simeone estão há quatro pontos na frente do Athletic Bilbao, que ocupa a quinta posição e é o primeiro time fora da zona de classificação para a Champions League da próxima temporada

Para conseguir esse objetivo, o Atlético de Madrid terá que vencer todos os seus jogos no Campeonato Espanhol, restando seis rodadas para o fim da competição nacional

Diante do Alavés, os colchoneros chegam embalados para o confronto deste fim de semana, vindo de duas vitórias consecutivas nos últimos jogos de LaLiga, contra Villarreal e Girona, respectivamente.

Em contrapartida, o último revés do Atlético de Madrid na competição nacional, foi justamente no clássico contra o Barcelona por 3 a 0, diante de seus torcedores no Cívitas Metropolitano, antes da Data Fifa.

A partir daí, o clube madrilenho nunca foi derrotado na Campeonato Espanhol e segue cada vez mais próximo da classificação para a Champions League, mesmo com a queda para o Borussia Dortmund.

Atlético de Madrid terá apenas três desfalques por lesão contra o Alavés neste fim de semana em LaLiga

Para essa partida, o técnico Diego Simeone terá que lidar com os desfalques do meio-campista Thomas Lemar e dos atacantes Vitolo e Memphis Depay, que ainda se recuperam de suas respectivas lesões no departamento médico e ficam de fora de lista de relacionados contra o Alavés neste fim de semana em LaLiga.

Além deles, o Atlético de Madrid também corre o risco de perder Koke, Gabriel Paulista, José María Giménez e Nahuel Molina, que estão pendrados com quatro cartões amarelos cada, caso que sejam advertidos neste domingo, o quarteto será desfalque contra o Athletic Bilbao, no dia 27 de abril, em confronto direto pelo G4.

Por outro lado, os colchoneros apostam muito na boa fase dos centroavantes Álvaro Morata e Antoine Griezmann, que são os artilheiros máximos do time madrilenho no Campeonato Espanhol com 27 gols no total.