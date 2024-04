Atlético de Madrid busca recuperação em La Liga após duas derrotas

Neste sábado (27), o Atlético de Madrid vai em busca de recuperação em LaLiga e o próximo desafio será contra o Athletic Bilbao, às 16h (horário de Brasília), em confronto direto pela 33ª rodada da competição nacional, no Cívitas Metropolitano.

Na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, os colchoneros se mantém na quarta colocação nos 61 pontos somados, incluindo 19 vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Dessa forma, o Atlético de Madrid também vai em busca de recuperação neste fim de semana, após duas derrotas consecutivas, contra o Alavés por 2 a 0 em LaLiga, além da eliminação para o Borussia Dortmund por 4 a 2 no jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Antes de tudo, o time comandado pelo técnico Diego Simeone derrotou o Girona em casa por 3 a 1 pelo Campeonato Espanhol, que vem sendo uma das sensações do futebol europeu nesta atual temporada.

Diante do Athletic Bilbao, o Atlético de Madrid precisa do resultado positivo no Cívitas Metropolitano para se consolidar de vez no G4 de LaLiga, com a missão de se classificar para a próxima edição da Champions League.

Nesse momento, os dois times estão há três pontos separados na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, restando apenas cinco rodadas para o fim da competição nacional.

O último encontro entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao terminou com vitória dos Leões, por 3 a 0, no San Mamés, pelo confronto de volta das semifinais da Copa do Rei de 2023/24, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, na capital espanhola.

Além disso, o time colchonero também está garantido no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que será sediado nos Estados Unidos, após a queda do Barcelona para o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Champions League.

Atlético de Madrid terá vários desfalques no confronto direto diante do Athletic Bilbao neste fim de semana em LaLiga

Para essa partida, o técnico Diego Simeone terá que lidar com os desfalques de Marcos Paulo, Vitolo, Gabriel Paulista, Thomas Lemar e Memphis Depay, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Atlético de Madrid também não vai poder contar com o zagueiro Stefan Savic, que estará ausente, pelo acúmulo de cartões amarelos, na última partida do Campeonato Espanhol, contra o Alavés, fora de casa.

No entanto, os colchoneros ainda podem contar com o possível retorno de Álvaro Morata, que foi cortado da lista de relacionados da comissão técnica no último domingo, devido a uma indisposição.