Neste domingo (21), o Atlético de Madrid foi superado para o Alavés, ao ser derrotado para o adversário fora de casa por 2 a 0, em confronto realizado pela 32ª rodada de LaLiga, no Mendizorrotza Stadium.

Com o resultado negativo, os Colchoneros se mantiveram na quarta colocação do Campeonato Espanhol nos 61 pontos conquistados, incluindo 19 vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Dessa forma, o Atlético de Madrid também viu a distância para o G4 de LaLiga diminuir na rodada, após o empate do Athletic Bilbao por 1 a 1, contra o Granada na última sexta-feira.

Nesse momento, os dois times estão há três pontos separados na tabela de classsificação do Campeonato Espanhol, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Vale lembrar, que somente os quatro times mais bem colocados de LaLiga garantem sua classificação para a Champions League da próxima temporada.

No entanto, o Atlético de Madrid precisa vencer seus últimos jogos do Campeonato Espanhol para assegurar sua vaga na principal competição de clubes da UEFA, ao lado de Real Madrid, Barcelona e Girona, que fecham o G4.

Além disso, os comandados de Diego Simeone também chegaram a sua segunda derrota consecutiva em dois jogos, após eliminação para o Borussia Dortmund nas quartas de final da Champions League.

No entanto, a última vitória do Atlético de Madrid, foi justamente contra o próprio Girona por 3 a 1, no dia 13 de abril, em confronto realizado pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, no Cívitas Metropolitano.

Para ir em busca de recuperação em LaLiga, os Colchoneros retornam a campo neste sábado (27) e o desafio dessa vez será contra o Athletic Bilbao, em confronto direto pela 33ª rodada, às 16h (horário de Brasília), dentro de seus domínios.

Atlético de Madrid terá apenas três desfalques confrimados para enfrentar o Athletic Bilbao no próximo sábado em LaLiga

Diante do Bilbao, o técnico Diego Simeone segue sem poder contar com o meio-campista Thomas Lemar e dos atacantes Memphis Depay e Vitolo, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Atlético de Madrid ainda corre o risco de perder César Azpilicueta, Koke, Stefan Savic, Antoine Griezmann, Gabriel Paulista, José María Giménez e Nahuel Molina, que estão pendurados com quarto cartões amarelos cada, caso que sejam advertidos, todos eles vão desfalcar os Colchoneros no duelo contra o Mallorca no dia 4 de maio.