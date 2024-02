Na tarde desta sexta-feira (23), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal venceu a Real Sociedad por 3 a 1, no Estádio Anoeta. Com gols de Comesaña (2) e Sörloth para os visitantes e Merino marcou o gol de honra da sua equipe.

Gol heroico

Os donos de casa começaram levando perigo com Brais Méndez, mas parou no goleiro. O Villarreal deu a resposta e Gonçalo Guedes quase abriu o placar, mas Remiro fez uma defesaça para salvar seus companheiros.

Até que aos 17 minutos, Santi Comesaña desviou de cabeça, após cruzamento na área e balançou a rede no estádio. Em seguida, Kubo fez boa jogada e arriscou da ponta da área, mas o paredão agarrou a bola.

Brais Méndez, Kubo e Hamari Traoré tiveram boas chances de empatarem o duelo, mas no momento H, finalizaram mal e erraram o alvo desejado. Então nos acréscimos, Zakharyan cobrou falta com categoria e a bola explodiu no poste dos visitantes, que foram para o intervalo com superioridade no placar.

Chances desperdiçadas e vitória dos visitantes

No primeiro minuto, Álex Baena cruzou para o meio da área e Santi Comesaña apareceu livre, para chutar a bola para o fundo do gol e ampliou o marcador. Em contra-ataque rápido, Kubo acionou André Silva, que por pouco não abriu o placar. Jörgensen se esticou e defendeu o chute.

Na tensão da partida, muitas faltas foram cometidas e a arbitragem distribuiu cartões amarelos para as duas equipes. André Silva, Kubo, Brais Méndez e Becker tiveram mais algumas oportunidades claras, mas por falta de capricho, não conseguiram estufar a rede.

Então aos 40 minutos, Mikel Merino aproveitou chance dentro da área e finalizou no ângulo direito da meta, diminuindo o placar e dando esperanças para os torcedores.

Mas nos minutos finais, depois da Real Sociedad perder a bola no ataque, o adversário armou um contra-ataque rápido, e após passe de Gonçalo Guedes, o atacante Sörloth mandou a bola para o gol. Garantindo a vitória do Villarreal e levando os três pontos para casa.

Situação na tabela

A Real Sociedad se mantém na 6ª colocação, com 40 pontos. Enquanto o Villarreal sobe para 12º lugar, com 29 pontos.

Próximos jogos

A Real Sociedad encara o Sevilla no sábado (10), às 10h, fora de casa. Já o Villarreal recebe o Real Madrid, no Mestalla, no mesmo sábado (10), às 17h.