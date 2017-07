Jogo Manchester City x Real Madrid ao vivo online na Champions Cup 2017

Google Plus

No banco de reservas é que se percebe a novidade nos comandados de Zizou. Dani Ceballos, Marcos Llorente e Jesus Vallejo devem entrar na segunda etapa. Vale lembrar que Zidane está trabalhando com um time na primeira etapa e outro na segunda, ou seja, mudança total.

No Real Madrid, pouca mudança deve acontecer em relação ao time que iniciou a partida contra o Manchester United. A única alteração que deve ocorrer é a saída de Toni Kroos, que está se recuperando de uma pancada no tornozelo, para a entrada de Mateo Kovacic. De resto, espera-se que seja o mesmo time da estreia.

Além de Danilo, é esperado que Gabriel Jesus seja titular na partida, fazendo dupla de ataque com Sergio Agüero. Além disso, o jovem Phil Foden deve permanecer no time após a ótima impressão no dérbi contra o United.

O City é o "dono" do mercado de verão. A equipe já contratou cinco jogadores, inclusive um ex-Real Madrid: Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Danilo e, por último, Benjamin Mendy. Os três primeiros já estrearam pelo novo clube, enquanto Danilo deve ser titular na lateral esquerda na partida desta quarta-feira. Mendy, se recuperando de contusão, não joga.

Esse é a segunda partida dos dois times nesta pré-temporada, ambas no torneio amistoso. Na estreia, o City foi derrotado pelo rial Manchester United por 2 a 0. Os merengues também foram derrotados pelos Red Devils na estreia, só que nos pênaltis por 2 a 1, após o 1 a 1 no tempo normal. Ambos os times buscam sua primeira vitória na competição.

As duas equipes ainda estão em fase de amistosos em preparação para a temporada 2017/18.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil. Você acompanha a partir de agora o duelo internacional entre Manchester City e Real Madrid ao vivo, pela Champions Cup. O duelo acontecerá às 00h30 no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, Estados Unidos.