Com grande vantagem, Grêmio recebe Avenida para confirmar ida à final do Gauchão

Com a vaga na decisão do Gauchão praticamente garantida, o Grêmio recebe o Avenida, na Arena, na noite dessa quarta-feira (28). A partida, que sera disputada às 21h45, deve marcar o retorno do Tricolor a uma final estadual após três anos. A última vez que o atual campeão da América chegou nas finais foi no ano de 2015, quando ainda era comandada por Felipão.

Renato Portaluppi deve promover algumas mudanças na equipe gremista

Como venceu o jogo de ida por 3 a 0, o time do técnico Renato Portaluppi pode perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim assegura presença na grande decisão do estadual.

O volante Maicon, recuperado de dores musculares, pode iniciar a partida ao lado de Arthur. O futuro jogador do Barcelona é presença garantida em campo. Michel, com lesão no tornozelo, está fora do jogo. Ramiro, que também não foi relacionado, será poupado. Em seu lugar entra o meia Alisson.

O ex-jogador do Cruzeiro, que é uma espécie de décimo segundo jogador do técnico Renato, agora ganha uma oportunidade de iniciar uma partida desde o início. A dupla de zaga será formada por Bressan e Paulo Miranda, já que Geromel ainda está servindo à Seleção Brasileira e o argentino Kanemann cumpre suspensão automática após ter levado o terceiro cartão amarelo.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça (27), o zagueiro falou sobre o seu início de temporada turbulenta, quando teve uma atuação bastante criticada contra o próprio Avenida, ainda na fase de classificação do Gauchão:

"Vocês sabem, a gente estava voltando de férias, eu não conhecia todos os jogadores, complicou um pouquinho no início. Mas não é desculpa, quem veste a camisa precisa estar preparado. Hoje com o grupo aqui, acho que as coisas melhoraram bastante para o meu lado", declarou Paulo Miranda.

O atleta também comentou sobre a postura que a equipe gremista deve adotar no duelo dessa quarta:

"Olha, a gente sabe que temos uma vantagem. Acho que temos que colocar na cabeça e jogar como sempre estamos jogando, para não dar espaço e fôlego para o adversário se criar aqui dentro de casa", projetou o zagueiro.

Avenida precisa golear para chegar à final

A equipe de Santa Cruz do Sul necessita de uma façanha que caso aconteça, entraria para a história do futebol. O Avenida precisa vencer o duelo por três gols de diferença para no mínimo, levar o confronto para os pênaltis. O técnico Fabiano Daitx deve fazer apenas uma mudança em comparação ao time que foi goleado em casa no último domingo. O meia Felipe Tchelé deve dar lugar à Moisés Baiano.

"A gente sabe que é difícil ir na Arena e reverter um 3 a 0. Nós vamos lá e fazer um jogo melhor que hoje", declarou Guilherme Eich, vice de futebol do Avenida após a partida de ida das semifinais.