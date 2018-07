Com Marcelo e sem Casemiro, Brasil encara Bélgica para garantir vaga na semifinal da Copa

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (06) pelas quartas de final da Copa do Mundo. O adversário será uma das favoritas ao título, a Bélgica. Em Kazan, o Brasil busca chegar na semifinal pela segunda Copa consecutiva.

O Brasil venceu o México nas oitavas de final por 2 a 0 com gols de Neymar e Roberto Firmino. Já os Belgas sofreram para se classificar, saíram perdendo por 2 a 0 do Japão no segundo tempo e foram buscar a virada, terminando a partida por 3 a 2.

Danilo é cortado e Tite confirma time titular

Uma notícia de última hora pegou de surpresa os brasileiros, o lateral-direito Danilo, o qual tinha acabado de se recuperar de uma lesão no quadril, se machucou novamente no treinamento da última quinta-feira (5), onde teve uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e não se recuperá a tempo de disputar o Mundial.

O técnico Tite tem mais um desfalque para a partida contra a Bélgica, o volante Casemiro recebeu segundo cartão amarelo na última partida e cumpre suspensão. Fernandinho será o substituto. Outra mudança na escalação em relação ao último jogo é a volta de Marcelo na lateral esquerda, após sofrer dores na região lombar.

Tite elogiou o poder ofensivo do adversário e disse esperar uma grande partida entre Brasil e Bélgica: "O poder criativo da Bélgica é muito forte, a qualidade, vai ser um grande jogo. São duas equipes que primam por um futebol bonito, cada um com suas características. A Bélgica tem valores individuais de qualidade, um grande técnico, uma grande campanha. Vai ser um grande jogo".

Belgas jogam favoritismo para outro lado

Uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo, a Bélgica vem com uma ótima geração com grandes nomes como De Bruyne, Hazard, Lukaku.

Os Red Devils se classificaram em primeiro lugar do grupo G com nove pontos, nas oitavas de final, a Seleção sofreu para vencer o Japão saindo de 2 a 0 para 3 a 2, marcando o gol da virada no último lance da partida.

O técnico Roberto Martínez jogou favoritismo para o lado brasileiro e exaltou a experiência dos Brasileiros em Copas do Mundo: " Acho que a diferença é clara. As duas equipes são semelhantes em termos de qualidade. Temos talento na nossa seleção. A diferença é que nunca ganhamos uma Copa do Mundo. É simples. É uma vantagem que o Brasil tem. Eles já se livraram dessa barreira psicológica. Vamos respeitar o Brasil por tudo o que conquistaram. Mas vamos tentar vencer e aceitar o desafio. Além da técnica e da tática, eles têm a experiência de ter vencido uma Copa do Mundo"