Fluminense marca duas vezes no segundo tempo, despacha Luverdense e avança na Copa do Brasil

O Fluminense enfrentou na noite desta quarta-feira (10) o Luverdense pelo jogo de volta da Copa do Brasil, vencendo por 2 a 0 no Maracanã com gols de Yony González e Luciano. Lembrando que na partida de ida o placar foi de 0 a 0. Com a vitória, conseguiu a classificação para quarta fase da competição.

A partida começou bem tranquila, sem chances para as equipes. O jogo estava bem retrancado, ficando difícil de fazer jogadas e tentar ataque, surgindo a primeira chance somente aos 23 minutos. Bruno Silva tentou lançamentos, no rebote aproveitou sobra na entrada da área e tentou uma finalização de longe, mas Lucas Braga consegue tirar. Além disso, a chuva atrapalhou a partida, pois a bola travou demais no gramado. Yony recebeu falta no ataque, caiu e reclamou com o árbitro. Logo depois, Ganso também caiu, mas dentro da área. Ficou pedindo pênalti e juiz mandou seguir o lance.

Aos 36 minutos, Nino foi derrubado na entrada da área dando uma ótima oportunidade para o Fluminense, mas não teve sucesso. Igor levantou bola na área, Matheus Ferraz fez o corte e no rebote, Wilson Júnior foi lançado no ataque mas a bola sai em tiro de meta para o tricolor, finalizando o primeiro tempo sem gols no Maracanã.

O segundo tempo começou emocionado. Fluminense já iniciou impondo o jogo e pressionando, conseguindo marcar o primeiro gol logo aos três minutos. Yony González foi responsável pelo gol, que recebeu cruzamento de Everaldo e mandou para o fundo das redes. Logo em seguida o jogador caiu no chão com dores nas costas, mas logo voltou para o campo. Colocando muita pressão, Luciano teve oportunidade após girar e finalizar, mas Edson, goleiro do Luverdense, fez uma bela defesa.

Aos 28 minutos, Gilberto completa jogada após cruzamento mas o chute passou por cima do gol adversário, sendo mais uma chance para o Fluminense. O Luverdense não teve uma chance clara durante a partida, teve péssimas finalizações. Chegando perto do fim, logo aos 37 minutos Luciano ampliou o placar pra 2 a 0, depois de Allan dar um belo passe na saída de Edson, fazendo o jogador mandar para o fundo da rede.