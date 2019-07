No reencontro após goleada na fase de grupos, Brasil e Peru fazem final inédita da Copa América

aA decisão da edição de 2019 da Copa América pode ser uma das maiores histórias de reviravoltas em torneios de clubes na história. Neste domingo (7), Brasil e Peru se enfrentam no Maracanã, a partir das 17h, no que será o segundo encontro das equipes na competição. Na primeira fase, goleada brasileira por 5 a 0. Os peruanos só se classificaram por conta dos tropeços de Paraguai e Japão, e depois, com muito mérito, eliminaram os favoritos Uruguai e Chile para avançar à final.

Contando a partida de semanas atrás, as seleções se enfrentaram 44 vezes e o histórico é amplamente favorável ao Brasil: 31 vitórias, contra apenas quatro do Peru e outros nove empates. O único triunfo peruano nos últimos 31 anos foi na Copa América Centenário em 2016, quando Ruidíaz marcou de mão e eliminou os brasileiros na fase de grupos.

O Brasil é o terceiro maior campeão da competição, com oito títulos conquistados em 19 finais, o último deles em 2007. Já o Peru só foi a decisão duas vezes, e venceu ambas - 1939 e 1975.

Tite destaca grandeza de partida no Maracanã e mantém mistério na lateral

O Brasil foi avançando na Copa América sem muito brilho, mas chega à decisão embalado por uma grande vitória sobre a Argentina por 2 a 0 nas semifinais e sem sofrer gols. Além disso, conta com a torcida e a tradição de várias conquistas, mas também com a obrigação de se impor pelo favoritismo histórico contra o Peru.

O técnico Tite, em meio à perguntas sobre sua permanência na Seleção após a Copa América, falou sobre a expectativa e a importância de comandar pela primeira vez o Brasil no Maracanã, mas destacou a diferença de expectativa entre a partida contra o Peru e a eliminação para a Bélgica na última Copa.

"Remeti à minha época de atleta. No maior do mundo. Agora vou virar técnico de fato da Seleção. Treinar no maior do mundo, no maior templo do futebol mundial. Acho que estou mais calejado. Tem nervosismo, normal, natural. Mas nada se compara ao Mundial. Copa América é grande, mas tem uma série de outras experiências juntas", disse.

Tite destacou grandeza de partida no 'maior templo do futebol' (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Tite tratou como natural as críticas recebidas durante a competição, dizendo que não acredita 'que crítica é ser contra alguém. Crítica é opinião diferente', mas reclamou de informações falsas que teriam sido divulgadas. "A única coisa que questiono é informação errada, e quando tem comentário com informação errada, tem dois viés. Só isso que coloco. A crítica não é ser mal com ninguém, nós optamos por tanta coisa diferente. Desde que tenha esse cunho, da opinião, não informação errada", reforçou.

A única dúvida para a escalação do Brasil é na lateral-esquerda. Filipe Luís ficou no banco na partida semifinal por conta de problemas de lesão, e Alex Sandro foi o titular. Apesar da resposta evasiva de Tite, é provável que a escalação do jogo contra a Argentina seja repetida, com Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Coutinho, Éverton; Roberto Firmino.

Gareca destaca evolução e trabalho de convencimento feito no Peru

Em uma atuação categórica, o Peru eliminou nas semifinais o seu maior rival histórico, despachando o Chile com vitória por 3 a 0 em Porto Alegre, e avançou à decisão da Copa América pela primeira vez em 44 anos. De praticamente eliminados na fase de grupos e após superar a lesão de Jefferson Farfán, um dos pilares da equipe por lesão, os peruanos agora vão em busca de fazer história no Maracanã.

O técnico Ricardo Gareca destacou a preparação peruana em várias áreas e afirmou que esse foi o trabalho mais difícil de convencimento em relação a capacidade de um grupo que ele já fez. Trabalho que resultou na evolução da seleção que foi a Copa do Mundo em 2018 e agora alcança a decisão da Copa América um ano depois.

"Tentamos chegar a um grupo de jogadores com o convencimento do que gostamos, do que é mais conveniente. A particularidade tem a ver com o convencimento da capacidade do futebol peruano. É o mais difícil, convencer do que são capazes, do que já vi. O que aconteceu no Universitario me permitiu conhecer o futebol peruano, e aí quando surgiu a possibilidade da seleção, gostamos da ideia, por conta de um gosto futebolístico. Estamos há pouco tempo, e o que aconteceu o tempo confirmou. Convencemos do que queremos do jogador peruano, que não é só técnica, é capacidade física, mental, compromisso. Há muitas virtudes no Peru", ressaltou.

Gareca se disse confiante para decisão da Copa América (Foto: Divulgação/Selección Peruana)

Gareca também aproveitou para cobrar das autoridades incentivos para que a evolução continue. "Tomara que o Peru possa estar cada vez mais unido, desenvolvendo o futebol e o esporte, porque o que se vê é gente muita talentosa para praticar qualquer esporte. Há situações que freiam este crescimento. E as autoridades possam permitir esse desenvolvimento para que cresça cada vez mais".

O treinador afastou a possibilidade de repetição da goleada que o Brasil fez na fase de grupos e afirmou que seu time está 'preparado para ganhar'.

"Vamos enfrentar um grande rival como o Brasil, em um momento que é ideal para nós, para enfrentá-los. Dizemos ideal porque passamos por duas seleções fortes, que nos fortaleceram. Se tivesse que escolher um momento para enfrentar o Brasil, seria esse. Como chegamos, para nós é importante", analisou.

A escalação do Peru deve ser a mesma da partida contra o Chile: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.