Sport para em Carlos Eduardo, fica no zero com Brasil de Pelotas e perde chance de entrar no G-4

Buscando se recuperar após os dois últimos empates fora de casa, o Sport voltou a jogar na Ilha do Retiro após 41 dias longe de casa. O adversário desta segunda (22) foi o Brasil de Pelotas, pela 11ª rodada da Série B e os donos da casa mais uma vez não conseguiram sair vitoriosos. Apesar de dominar a partida, o Leão empatou em 0 a 0 com a equipe gaúcha.

Com um gramado bastante castigado pelo excesso de chuva que caiu durante os últimos três dias em Recife, o treinador leonino, Guto Ferreira, optou por realizar mudanças na equipe titular, com as entradas de Elton, Hyuri e Juninho. Pois com o estado do gramado, não seria possível jogar com a velocidade de Ezequiel e Leandrinho.

Goleiro da equipe gaúcha foi o grande nome da primeira etapa. Com um gramado de difícil condução de bola, as duas equipes tentaram sem sucesso dar uma sequência de passes. Aos 25, o atacante leonino Juninho, lançou para Hyuri, que por sua vez escorou para o próprio Juninho finalizar e obrigar Carlos Eduardo a realizar uma grande defesa.

Já aos 35, mais uma vez o goleiro xavante salvou a equipe do Brasil de Pelotas. Quando após cruzamento de Guilherme, o volante Yago cabeceou no ângulo e Carlos Eduardo voou para evitar o gol do time da casa.

O segundo tempo iniciou como o primeiro foi encerrado. O Sport partiu com tudo para cima do Brasil, mas perdeu grandes oportunidades. Carlos Eduardo salvou o xavante mais duas vezes seguidas em finalizações de Yan. Sem conseguir vencer o goleiro durante toda a partida, o time da casa amarga seu terceiro empate consecutivo. Sem dúvidas, o camisa 1 do Brasil de Pelotas foi o nome do jogo, conseguindo assegurar o empate em 0 a 0 com o Sport.

Próxima rodada

Precisando voltar a vencer na competição, o Sport agora enfrenta o Paraná fora de casa, o jogo será realizado na sexta (26), às 21h30. Já o Brasil de Pelotas terá mais um jogo fora de casa, a equipe Xavante jogará contra o Cuiabá, no Sábado (27) às 19h.