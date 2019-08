São Paulo e Grêmio se enfrentam com objetivos diferentes no Brasileirão

Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estádio do Morumbi.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estádio do Morumbi.

São Paulo e Grêmio se enfrentam no próximo sábado, às 11h da manhã, no estádio do Morumbi. A partida marcará a abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e mais de 32 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o confronto.

O duelo de tricolores colocará frente a frente duas equipes vivendo momentos diferentes na temporada.

O clube paulista disputa apenas o Brasileirão até o final do ano e vem crescendo na competição, buscando se aproximar do líder Flamengo. Já o imortal do sul está na semifinal da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Assim, o clube não tem o campeonato nacional como prioridade.

O São Paulo está na quarta posição, com 30 pontos, e mandará a campo o que tem de melhor. Já o Grêmio está apenas na 12ª colocação, com 21 pontos, e poupará seus titulares para o duelo.

São Paulo com desfalques:

Buscando subir na tabela, o São Paulo só pensa em uma vitória no sábado. Porém, o tricolor paulista não poderá contar com alguns jogadores considerados titulares.

Alexandre Pato, que se recupera de um edema na coxa, é desfalque certo para a partida. Quem também pode não estar à disposição de Cuca é Arboleda. O zagueiro sentiu um incômodo na coxa esquerda e não vem trabalhando com o restante do grupo.

Além deles, Pablo, com lesão no tornozelo, e Hernanes, com problemas musclares, também devem ficar de fora do confronto.

Assim, a provável escalação do São Paulo é a seguinte: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins (Arboleda) e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Toró (Vitor Bueno) e Everton. Técnico: Cuca.

Grêmio poupará titulares:

De olho no São Paulo, o técnico Renato Gaúcho, que comandou as atividades do Grêmio no CT Joaquim Grava, do Corinthians, não deu indícios da equipe que será titular no sábado. A tendência, porém, é que o treinador poupe grande parte dos jogadores titulares.

Maicon, que sentiu a panturrilha e foi substituído durante a vitória sobre o Palmeiras, na última terça-feira (27), segue sendo ausência provável.

Quem deve reforçar o time gaúcho é Everton. O atacante está suspenso na Copa do Brasil e não enfrenta o Athlético na próxima quarta-feira (04).

Portanto, o provável time do Grêmio terá: Julio César; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Michel (Darlan), Thaciano, Diego Tardelli, Luan e Everton (Pepê); Luciano. Técnico: Renato Gaúcho.