Corinthians sai na frente, mas Ceará consegue empate nos acréscimos com gol olímpico

Corinthians e Ceará empataram em 2 a 2 neste sábado (07), na Arena Corinthians, em partida que marcou a abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Estreando seu novo terceiro uniforme, a equipe paulista fez um bom primeiro tempo e logo abriu dois gols de vantagem. Porém, voltou sem a mesma intensidade do vestiário e viu os visitantes empatarem aos 46 minutos da segunda etapa, em um belo gol olímpico marcado por Leandro Carvalho.

Com o empate, o Corinthians perdeu uma boa oportunidade de colar nos líderes do Brasileirão, que ainda vão jogar e terão a chance de abrir vantagem. Já o Ceará conquista um ponto importante fora de casa e chega a 12ª colocação na tabela.

Corinthians pressiona e abre boa vantagem

O Corinthians começou o jogo tentando se impor diante de sua torcida. A grande novidade na equipe paulista foi a titularidade de Jadson, que jogou aberto pela direita no lugar de Pedrinho – convocado para a seleção sub-23 – e conseguiu contribuir com bons passes no primeiro tempo.

Logo aos 13 minutos o meia teve uma boa chance. Após bela triangulação pela direita, Michel Macedo encontrou o camisa 10 dentro da área. Jadson bateu de primeira e a bola passou perto, por cima do gol adversário.

Do outro lado estava o Ceará, que tentava se defender e buscar um bom contra-ataque, o que quase conseguiu aos 19 minutos. Após troca de passes pela direita, Wescley cortou para dentro e finalizou de esquerda. Cássio fez bela defesa e no rebote a bola passou na frente de Lima, que teria o gol inteiro aberto, mas não alcançou a bola.

Após o lance, o Corinthians voltou a pressionar e foi ao ataque. Love tentou finalizar mas foi travado. No rebote, Vital bateu colocado de fora da área, obrigando Diogo Silva a fazer uma bela defesa.

Os donos da casa continuaram trocando passes no campo ofensivo. Então, Vital cruzou para a área e João Lucas tentou tirar de cabeça, mas mandou a bola contra a própria meta, abrindo o placar para o Corinthians.

Logo na sequência, o Ceará teve um gol anulado. Após cobrança de escanteio no primeiro pau, Thiago Galhardo desviou e Felippe Cardoso, em impedimento, mandou para o gol. Porém, o VAR anulou o lance em poucos segundos de consulta.

O Corinthians seguiu pressionando. Aos 36 minutos Jadson puxou contra-ataque e deu belo passe para Cayson, que abriu para Vagner Love. O atacante invadiu a área, cortou o zagueiro, tentou finalizar e foi travado. Porém, o camisa 9 pegou o próprio rebote e bateu de esquerda para ampliar o placar. Corinthians 2, Ceará 0.

Ceará vai ao ataque e consegue o empate

As equipes voltaram do vestiário com posturas diferentes. Atrás do placar, o Ceará passou a ir mais ao ataque em busca do gol. Já o Corinthians, depois da boa vantagem construída, pareceu voltar sem a mesma concentração e intensidade do primeiro tempo.

Essa combinação começou a dar resultado logo. Aos 9 minutos o Corinthians teve escanteio a seu favor. Após a cobrança, a zaga do Ceará afastou o perigo e a equipe visitante armou um belo contra-ataque. A bola chegou até Thiago Galhardo, que finalizou obrigando Cássio a fazer uma bela defesa.

A equipe nordestina seguiu atacando, até que Ricardinho deu um belo passe por cima, de novo para Thiago Galhardo. Ele encarou Cássio novamente e bateu para o gol, mas dessa vez levou a melhor, descontando para os visitantes.

O jogo continuou com o Ceará buscando o empate e o Corinthians se defendendo e tentando uma bola para matar a partida. Porém, poucas chances foram criadas.

Até que, aos 45 minutos, o Ceará teve escanteio a seu favor. Leandro Carvalho se encarregou da cobrança e surpreendeu a todos. Bateu direto, pegando Cássio adiantado, e fez um lindo gol olímpico para deixar tudo igual no placar. Corinthians 2, Ceará também 2.

Próximos compromissos

Agora, as duas equipes voltam a jogar apenas no próximo final de semana.

O Corinthians enfrenta o Fluminense em Brasília, com mando dos cariocas, e tenta recuperar os pontos perdidos neste sábado. Já o Ceará encara o Botafogo em casa, em um embate onde os dois times buscam se afastar da zona de rebaixamento.

As duas partidas serão válidas pela 19ª rodada do Brasileirão, marcando assim o fim do primeiro turno do campeonato.