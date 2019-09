Altos e baixos marcam o primeiro turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro

Após o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se encontra na 10ª posição, o famoso meio de tabela. Campanha melhor do que o esperado, visto que o clube terminou em oitavo lugar no Carioca e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o Juventude. Os 27 pontos conquistados representam o melhor primeiro turno da equipe desde o retorno da Série B em 2015.

Vale destacar que nas últimas nove edições do Brasileirão Série A que disputou, apenas em 2014 o Botafogo não terminou entre os dez primeiros colocados. Mesmo com problemas financeiros o clube costuma se manter na parte de cima da tabela.

Eduardo Barroca chegou e conseguiu impor o seu estilo de jogo. A mudança no comando técnico fez bem para a equipe da Estrela Solitária. O Alvinegro passou a atuar mais com a posse de bola e desta maneira conseguiu obter resultados. Até o momento foram oito vitórias, três empates e oito derrotas no campeonato.

Ponto negativo da equipe nessa primeira metade do campeonato foi a dificuldade de marcar gols. O Botafogo passou em branco em nove das 19 rodadas e anotou apenas 18 gols, sendo o sexto pior ataque. Em contrapartida, a defesa é sétima melhor da competição, com apenas 19 gols sofridos.

O retrospecto do Glorioso contra times que estão entre os dez primeiros também deixa a desejar. No total foram sete derrotas e apenas duas vitórias. Se o clube de General Severiano quiser sonhar com voos maiores, precisará melhorar nos confrontos diretos. Apenas quatro pontos o separa do G-6, mas vale ressaltar que as chances de um G-7 ou G-8 são grandes, então é importante se manter no pelotão da frente.

Por outro lado o desempenho contra equipes da parte de baixo da tabela é favorável. São seis vitórias, três empates e apenas uma derrota. Com esse bom retrospecto, o Alvinegro conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. Conseguindo mais seis triunfos no segundo turno, não correrá grandes riscos.

Destaques

Alguns jogadores vêm se destacando pelo Botafogo nesse Brasileirão. Nomes como Gatito Fernandez, Gabriel, Cícero, Alex Santana e Diego Souza vem conseguindo fazer boas partidas. Em compensação alguns estão tendo atuações abaixo da crítica, caso de Rodrigo Pimpão que não marca gols com a camisa do Botafogo no Brasileirão desde Maio de 2018, um jejum de 40 jogos.

Outro ponto que merece ser destacado são os constantes atrasos salariais vividos por jogadores e funcionários alvinegros. Atualmente são dois meses de salários atrasados, e sem perspectiva de pagamento dos mesmos. Torcedores se mobilizaram para fazer uma vaquinha online para que os funcionários não ficassem sem ter o que comer. O Glorioso também recorreu a torcedores ilustres para pagar contas de água e luz que estavam em atraso, o que havia acarretado cortes na distribuição. É necessário que regularize o quanto antes essas situações para que o time foque apenas no trabalho em campo.

O Botafogo abre o segundo turno do campeonato diante do São Paulo no Nilton Santos, às 11h de sábado (21).