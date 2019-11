Cruzeiro sai atrás, mas busca empate contra Bahia com um a menos

Na noite desse domingo (03) Cruzeiro recebeu o Bahia no Mineirão, pela pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem perder há oito partidas, o Cruzeiro deixou passar boas oportunidades durante o jogo, podendo se afastar da zona de rebaixamento.

Com gol anulado e pênalti, acabou tudo igual no Mineirão, e os dois times seguem nas mesmas posições na tabela, o placar final foi 1 a 1. Fernandão abriu o placar para o Tricolor e Sassá empatou a partida com um golaço.

Invencibilidade intacta

Diante de uma fase difícil no campeonato o Cruzeiro segue sem perder a oito partidas e empata mais uma com o Bahia em casa, precisando da vitória para se manter longe do Z-4, o clube mineiro teve algumas oportunidades, aos 03 minutos Orejuela recebe bola de Éderson, o lateral corta para o meio e chuta em cima da marcação.

Aos 23 minutos Marquinhos puxa contra-ataque bola passa por Henrique e manda para Éderson que chuta forte, mas Douglas faz a defesa. Logo em seguida, aos 24 minutos em uma cobrança de escanteio Cacá desvia no meio e bola sobra para Fred que domina e manda por cima do gol. Aos 29 minutos Dodô faz um cruzamento, Fred completa e faz o gol, Árbitro marca impedimento.

No mesmo pique do primeiro tempo, o Cruzeiro começa bem a partida, logo nos cinco minutos David recebe bola corta dentro da área do Bahia e bate no gol, Douglas defende rapidamente. Aos 28 minutos Sassá toca para Thiago Neves, que volta a bola para Sassá e bate fora da área e consegue marcar oficialmente o primeiro gol. Aos 37 Dodô cruza a área, Thiago neves se antecipa e Juninho e finaliza para fora.

Empate favorável

Após ser derrotado em três partidas seguidas, o Bahia conseguiu arrancar um empate fora de casa. O jogo começa lá e cá, aos quatro Élber manda a bola para Fernandão, que invade a área e volta para o atacante, de fora da área Élber chuta de primeira e a bola explode na marcação. Aos nove Élber na ponta direita cruza para Fernandão, defesa do Cruzeiro afasta, Flávio pega e chuta no gol mas Fábio faz a defesa.

No início do segundo tempo, aos 11, Nino cruza na área, Fernandão se antecipa a Cacá e cabaceia para fora da área. Aos 19 minutos Fernandão vai a cobrança de pênalti e abre o placar no Mineirão. Em 29 minutos João Pedro avança pelo meio, bate e bola passa raspando na trave. Nos 40 Rogério arrisca de longe e Fábio faz grande defesa.

Próximas partidas

Na próxima quarta (06) as duas equipes voltam a atuar, ambas de 21h30, Cruzeiro irá enfrentar Athletico-PR, na Arena da Baixada em Curitiba. Já o Bahia recebe a Chapecoense, na Arena Fonte Nova em Salvador.