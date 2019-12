Em noite inspirada de Felipe Alves, Fluminense e Fortaleza empatam no Maracanã

Nesta quarta-feira (4), no estádio do Maracanã, Fluminense e Fortaleza não saíram do zero e só empataram na penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca, com o empate, ganhou uma posição na tabela. Chegou aos 43 pontos, em 14º, na zona de classificação para a Sul-Americana. O tricolor cearense, com o resultado, não tem mais chances matemáticas de ir à Libertadores 2020, mas garantiu a classificação para a Sul-Americana, em 15º.

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é a última de edição de 2019. Para cumprir tabela diante do seu torcedor, o Fortaleza recebe o Bahia, na Arena Castelão, às 16h, no próximo domingo (8). O Fluminense vai enfrentar o Corinthians, na Arena, no mesmo dia e horário.

Primeira etapa com poucas oportunidades

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, com chances para os dois lados. Primeiramente do lado do Fluminense, quando aos oito minutos do primeiro tempo, Yony González chutou forte de fora da área e Felipe Alves fez boa defesa. O Fortaleza respondeu aos 12, em um rápido contra-ataque pela direita, onde teve cruzamento de Edinho, mas Romarinho não chegou a alcançar a bola. Pouco tempo depois, o técnico Rogério Ceni já foi obrigado a fazer sua primeira alteração. Osvaldo, um dos destaques da equipe cearense, saiu com dores para a entrada de André Luis.

Após a modificação, o jogo ficou mais dominado pelos mandantes, que ditavam o ritmo das jogadas, mas sem efetividade para concluir a gol. O garoto Marcos Paulo tentou um lance de bicicleta aos 23 minutos, mas sem perigo para o gol de Felipe. Outra chance de perigo só ocorreu aos 40, quando o volante Dodi fez grande lançamento na direita para Gilberto, que chegou na linha de fundo e cruzou de primeira, mas antes que a bola chagasse em Yony González, Felipe Alves conseguiu interceptar.

Domínio do Tricolor carioca

O Fluminense começou pressionando na segunda etapa, com duas chances por Caio Henrique, Yony Gonzalez e Nenê, cobrando falta, mas sem êxito. O Fortaleza chegou a causar perigo aos 10 minutos, quando o centroavante Wellington Paulista finalizou perto do gol adversário. A partida, após os 10 minutos iniciais, passou a ser comandada pelo tricolor carioca, no entanto sem objetividade nas criações de jogadas.

Uma expulsão de cada lado

O jogo ficou mais quente e mais propício para o Flu marcar quando Paulão foi expulso, aos 25 minutos, depois de derrubar João Pedro em contra-ataque perigoso. Logo depois, aos 26, a pressão carioca começou a surgir com Yuri cabeceando depois de cruzamento, mas novamente para fora. O time comandado por Marcão parecia até ter controle do jogo, pressionando após a expulsão, mas aos 31 minutos, o volante Dodi levou o segundo amarelo por dar uma cotovelada no meia Juninho, do Fortaleza, e acabou sendo expulso.

Felipe Alves, o nome do jogo

O número de jogadores em campo já estava igualitário, porém o Fluminense teve o seu melhor momento no jogo e pressionou como pôde. Aos 41 minutos, Gilberto arriscou de fora e a bola acabou batendo na trave.

Logo depois, Felipe Alves fez duas defesas cruciais para impedir o gol dos cariocas. Primeiro com Wellington Nem, que entrou livre na área, mas Felipe cresceu para cima do mesmo, impedindo de o atacante ter uma ampla visão do gol, e defendeu a bola. No último lance do jogo, Daniel acertou um lindo chute colocado, buscando o ângulo esquerdo, mas o goleiro novamente entrou em cena fazendo ótima defesa que garantiu o empate sem gols no placar.