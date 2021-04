Promessa de jogão: líder América-MG briga pelo título contra Avaí, que sonha com acesso

Vale a taça! Dependendo apenas de si para levantar o troféu de Campeão Brasileiro da Série B, o América-MG enfrenta o Avaí às 21h30desta sexta-feira (29), no Independência. O jogo também é de extrema importância para o Leão, que ainda possui chances de subir e busca o quarto acesso seguido na segunda divisão.

Na tabela de classificação, o Coelho lidera com 70 pontos. A vice-líder Chapecoense também tem a mesma pontuação, sendo superada pelo time de Lisca no critério gols marcados. Ambas as equipes tem saldo de +19, com o América tendo anotado 41 gols na competição contra 39 da Chape.

Para ficar com o título, o América precisa vencer por saldo de gols igual ou superior ao da Chapecoense. Em caso de empate, o Coelho precisará contar com um tropeço da Chape para conquistar a Série B.

Em sexto lugar, as chances do Avaí se resumem em vencer o América-MG, e torcer para derrota de Juventude e no máximo um empate do CSA. Neste cenário, uma vitória deixaria os catarinenses com 58 pontos, e com a quarta posição.

Coelho sem novidades

O time do Coelho que entrará em campo ainda é um mistério, visto que o técnico Lisca mesclou algumas posições no empate com o Confiança.

Os desfalques da relação de atletas continuam sendo o volante Flávio, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, e o meia Guilherme, em recuperação de um estiramento na panturrilha esquerda. No entanto, eles já progrediram para a fase de transição física.

O lateral Diego Ferreira segue em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda.

“Vai ser um bom jogo. Nos últimos jogos, talvez, foi complicado porque as equipes estavam vindo sem compromisso para as partidas. Dificultaram muito as nossas ações. Agora, o Avaí precisa vencer. Não que vai ser mais fácil, mas sim jogado", disse o volante Juninho à TV Coelho.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichiolli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann (Anderson) e Sávio; Zé Ricardo, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Avaí conta com o retorno de Valdívia

Depois de cumprir isolamento social logo após receber diagnóstico positivo da Covid-19 durante uma partida, o meia Valdívia já se encontra à disposição do técnico Claudinei Oliveira e deverá começar jogando.

A baixa no time titular fica por conta do lateral-direito Edílson, que foi expulso na última rodada. No lugar dele, Iury pode ser escalado.

“Jogo importantíssimo e que vai chamar a atenção, por estar envolvendo as situações de América-MG e Avaí. Nossa equipe vem mostrando uma boa evolução, vem sendo consistente nos últimos jogos. Acredito que possamos fazer uma boa partida e buscar a vitória”, salientou o técnico Claudinei Oliveira à TV Avaí.

Um provável Avaí tem Gledson; Iury, Alemão, Betão, João Lucas; Ralf, Pedro Castro; Vinícius Leite (Valdívia), Renato, Rômulo; Getúlio.

Arbitragem

Apita o jogo Flavio Rodrigues de Souza (SP), que terá Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima (SP) como assistentes. O quarto árbitro é Michel Patrick Costa Guimarães (MG).