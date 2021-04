Em temporada histórica, América tenta fechar ano com chave de ouro e título da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro se encerra nesta sexta-feira (29) e tem como líder o América-MG. O Coelho já está garantido na Série A e possui 70 pontos, conquistados numa campanha com 19 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas. O aproveitamento é de 63%.

Relembre o retrospecto do América-MG na Série B

O América-MG começou a caminhada com o pé direito, vencendo a Ponte Preta por 1 a 0, fora de casa. Nas três rodadas seguintes, uma derrota e dois empates. Os tropeços, um deles em casa, fizeram a equipe começar a competição em 10º lugar.

Na sequência, se recuperou ao engatar três vitórias seguidas, contra o Oeste, o rival Cruzeiro e o CSA, ambos por 2 a 1. Ao final da sétima rodada, o Coelho já figurava entre os quatro primeiros colocados.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Fora do G-4 e alerta ligado

Nas rodadas seguintes, teve uma queda de produção, com apenas uma vitória em seis jogos, 1 a 0 sobre o Paraná. Além disso, amargou três empates seguidos sem gols, contra Chapecoense, CRB e Guarani. Os resultados tiraram a equipe mineira do G-4, que agora ocupava o sétimo lugar, com 20 pontos.

A partir da 14ª rodada, a equipe engrenou, conquistando cinco vitórias seguidas, entre elas, o 3 a 1 sobre o Brasil de Pelotas. A sequência positiva foi interrompida pela derrota com time reserva (por conta da Copa do Brasil) diante do Avaí, no encerramento do primeiro turno. Na metade do campeonato, o Coelho era o terceiro colocado, com 35 pontos.

Foto: Estevão Germano/América-MG

O segundo turno

No início do segundo turno, foram cinco jogos de invencibilidade, com três empates e duas vitórias, sobre Operário-PR e Juventude. Na 25ª rodada, veio a última derrota até então na Série B: 2 a 1 no clássico contra o Cruzeiro. Mas nada que abalasse a equipe, que seguia firme no G-4, agora em segundo lugar, com 44 pontos.

Engatou mais quatro vitórias seguidas, sendo a última sobre o Figueirense, por 2 a 1. Na rodada seguinte, empatou em 2 a 2 com a Chapecoense, com quem trava uma briga acirradíssima pelo título até o momento.

Mais três vitórias seguidas na sequência, sendo a última a goleada por 4 a 0 sobre o Vitória. Tal triunfo fez com que abrisse três pontos em relação à vice-líder, Chape. Agora o América-MG tinha 66 pontos e o acesso estava cada vez mais próximo.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Reta final

Curiosamente, essa foi a única goleada do Coelho na competição e também sua última vitória até o momento. Na rodada seguinte, a 34ª, um 0 a 0 com o Náutico teve um motivo para ser comemorado: com 67 pontos, o acesso estava garantido. Aliás, o América-MG foi o primeiro clube a confirmar presença na Série A.

Nos três jogos seguintes, mais três empates, sendo os dois últimos sem gols. Assim, o América-MG chega à última rodada com os mesmos 70 pontos da Chapecoense. No entanto, lidera o campeonato por levar vantagem nos gols marcados (41 a 39) e depende apenas de si para conquistar o título da Série B.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Semifinalista da Copa do Brasil

Enquanto seguia na caminhada rumo à Série A, o Coelho também vivia bom momento na Copa do Brasil. Já que foi até a semifinal, quando caiu diante do Palmeiras. Mas a campanha foi impecável, eliminando times como o Corinthians, nas oitavas, e o Internacional, nas quartas. Na fase seguinte, com um empate e uma derrota, deu adeus à competição e seguiu com o objetivo principal, a Série B.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Artilheiros

Ademir, com sete gols, é o artilheiro da equipe na Série B. Logo em seguida vem Rodolfo, com seis gols. O terceiro atacante na lista é Felipe Azevedo, que balançou as redes quatro vezes. Juntos, marcaram 17 dos 41 gols do América-MG na competição.

A decisão

O último compromisso do América-MG na Série B será diante do Avaí, no Independência, às 21h30. A promessa é de um jogão, já que, enquanto o Coelho briga pelo título, o Leão da Ilha segue na briga pela última vaga para a elite do futebol.