Vargas marca, Atlético-MG bate Patrocinense e mantém invencibilidade no Mineiro

“Fora de casa”, o Atlético-MG venceu a Patrocinense por 3 a 1, no Independência, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, realizado neste sábado (13). Igor Rabello marcou o único gol do Galo no primeiro tempo. Na etapa final, Vargas e Marrony ampliaram para o alvinegro, enquanto Alisson fez o da Águia.

A partida ocorreu em Belo Horizonte, mas teve mando de campo do time do município de Patrocínio, que não pode realizar o jogo no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, pois a região se encontra na onda roxa do Minas Consciente, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.

Zaga do Galo mostra novo entrosamento em gol

O Patrocinense iniciou o jogo com a linha de marcação alta, dando evidências de que não iria somente se defender no jogo, pelo o menos, nos primeiros minutos. A Águia chegou em algumas oportunidades, mas não caprichou no último passe. O Galo teve o desfalque de Diego Tardelli, com uma pequena lesão na coxa de direita, e em seu lugar jogou o chileno Vargas, que se movimentou bastante na primeira etapa. Foi ele quem mais buscou o jogo com Hulk. Destaque nas últimas partidas, Marrony teve atuação discreta nos primeiros 45 minutos.

Outra dupla que mostrou entrosamento outra vez, foi a zaga. Numa bola levantada para a área, Gabriel tocou para Igor Rabello abrir o placar, aos 27 minutos. Tudo isso sem deixar a bola encostar no chão. Gol parecido com o segundo marcado no jogo contra a Tombense.

Ponto a destacar no primeiro foi a facilidade do Atlético-MG no jogo aéreo, principalmente, em jogadas de escanteio. O alvinegro teve boas oportunidades de ampliar ainda pelo alto, com Hulk e Gabriel.

Vargas marca

O Galo manteve domínio no segundo tempo e concentrou as principais jogadas pelos lados, acionando bastante Marrony. Logo aos dois minutos, Alisson saiu jogando mal na defesa, e a bola sobrou para Vargas que avançou e aumentou a vantagem ao chutar no canto do goleiro.

No entanto, dois minutos depois, o zagueiro Alisson se redimiu e marcou para o Patrocinense, numa jogada de bola parada: 2 a 1. E os espaços estavam realmente pelos lados. Aos nove minutos, no mesmo canto de onde Vargas arrematou, Marrony acertou um belo chute de fora da área e fechou o placar para o Atlético-MG.

Classificação e próximos compromissos

Líder, e 100% no Campeonato Mineiro, com 12 pontos, o Galo volta a jogar no dia 19 de março, contra o Coimbra, no Mineirão. Na oitava colocação, o Patrocinense permanece com 4 pontos, e volta a campo no dia 21 de março, contra a Tombense, em Tombos.