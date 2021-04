Gabriel garante vitória do Atlético-MG Tombense fora de casa

O Atlético-MG foi até a cidade de Tombos e venceu o Tombense por 2 a 1, de virada, no Almeidão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, nessa quinta-feira (4). Os gols do Galo foram marcados por Marrony e Gabriel, enquanto Caíque fez para o Gavião Carcará.

Pênalti perdido e mais um gol de Marrony pelo Galo

Os 45 minutos iniciais foram bem movimentados. Aos seis minutos, o substituto de Tardelli no ataque, Felipe Felicio, carimbou o travessão após uma enfiada de bola do zagueiro Igor Rabello. Errando muitos passes e perdendo posse de bola, Dylan Borrero não estava numa noite muito inspirada – o meia havia sido um dos destaques na estreia no Estadual dando, inclusive, assistência para gol.

Aos nove minutos, parte da luz no estádio Almeidão acabou e o jogo ficou paralisado por quase 20 minutos. Quando a bola voltou a rolar, demorou apenas um minuto para o Tombense abrir o placar. Numa bela jogada coletiva, Caíque limpou os zagueiros Igor Rabello e Gabriel, e já dentro da área chutou no canto do gol de Rafael.

O gol, no entanto, não abalou o emocional dos jogadores atleticanos. Aos 30 minutos, Felipe Felício fez um pivô dentro da área e rolou a bola para Marrony deixar tudo igual. É o segundo gol consecutivo do atacante, que vem aproveitando bem as chances neste início de temporada.

Quem também não estava bem, era o zagueiro Gabriel. Aos 41, ele se enrolou com a bola e Rubens saiu cara a cara com Rafael, que acabou cometendo pênalti. Na cobrança, o próprio Rubens cobrou e desperdiçou a chance de colocar o time de Tombos à frente do placar.

Outro destaque negativo no primeiro tempo foi o lateral Mariano. Quase semelhante a Dylan, errando muito passes e faltando em entrosamento com o meia Savinho.

Gabriel marca e dá vitória ao Galo

Na volta para o segundo tempo, o jogo foi de amplo domínio do Atlético-MG. Ataque contra defesa.

E, se no primeiro tempo a defesa do Galo vacilou, ela se redimiu na etapa final. Aos 12 minutos, Igor Rabello recebeu um lançamento na área e deu um passe aéreo para Gabriel, de cabeça, virar o placar. Tudo isso sem deixar a bola encostar no chão.

Nos minutos finais, o técnico interino Lucas Gonçalves foi lançando outros jovens atletas no jogo, como Neto, Echaporã e Matheus Lima, o que deu uma freada no ímpeto do Atlético-MG. Assim, o Tombense cresceu no jogo, mas falhava consideravelmente nas finalizações.

Destaque dos 90 minutos foram para Felipe Felicio, de apenas 18 anos, e Marrony.

Tabela e próximos jogos

O Galo chegou aos 6 pontos conquistados, na liderança do Campeonato Mineiro. O Tombense, por sua vez, caiu para o 8° lugar, com os mesmos 4 pontos.

Na próxima rodada, no domingo (7), o Atlético-MG recebe o Uberaba, no Mineirão. O jogo pode marcar a estreia das principais contratações do clube para a temporada, como Hulk e Nacho Fernández.

Já o Tombense também joga no mesmo dia. O Gavião Carcará viajará até Contagem, onde visitará o Coimbra.