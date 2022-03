São Paulo vira, goleia São Bernardo e vai à semifinal do Paulistão

Com um insano segundo tempo, o São Paulo venceu o São Bernardo, de virada, por 4 a 1, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2022. A peleja, realizada nesta terça-feira (22), foi disputada no Morumbi.

No 4-4-2 de Rogério Ceni, o São Paulo FC levou vantagem em todas as estatísticas da partida: 70% da posse de bola e 22 finalizações (contra nove dos adversários) - sendo 13 certas. No 3-4-3 de Márcio Zanardi, o São Bernardo FC acertou três finalizações.

Virada e bom futebol

O São Bernardo começou a partida melhor que o São Paulo. Aos oito minutos, Igor Fernandes recebeu na esquerda, cortou para dentro e Jandrei espalmou bem. Segundos depois, o Tigre do ABC voltou: Silvinho finalizou cobrança de escanteio de Vitinho e chutou alto demais - ele mesmo, aos 16, foi servido Paulinho Moccelin e finalizou à esquerda. A primeira boa chance são-paulina veio aos 30 minutos: Pablo Maia aproveitou rebote na área e chutou no lado direito, para boa defesa de Alex Alves.

Com 33 minutos, o goleiro do Bernô tentou sair jogando e foi desarmado por Luciano, que recuou para Rodrigo Nestor e, com a baliza aberta, chutou à direita. Com 38, Luciano arriscou da entrada da área e chutou por cima. Segundos depois, o mesmo atleta recebeu cruzamento de Reinaldo e emendou linda bicicleta, mas mandou a bola para fora. Com 42, Eder mandou uma bomba de longe e o arqueiro do Tigre defendeu muito bem.

Logo aos sete minutos do segundo tempo, o gol do SBFC: Reinaldo errou, Cristovam ficou com a redonda e Matheus Davó, na segunda finalização, chutou na saída de Jandrei. Com 11, Luciano recebeu na entrada da área, girou e chutou no canto direito de Alex Alves, mas ele estava impedido ao quando Alisson o lançou - com 16, novamente Luciano chutou em cima do goleiro da equipe do Grande ABC. Até que, aos 19, Emiliano Rigoni cruzou da direita e Rodrigo Nestor chutou no canto esquerdo do goleiro, empatando a peleja para o Tricolor.

Com 21, Paulinho Moccelin chegou forte em Alisson e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso de campo. Com 31, na altura da marca da cal, Luciano chutou no canto direito e, novamente, Alex Alves defendeu. Quatro minutos depois, Nikão desceu da direita e chutou cruzado, para bela defesa do arqueiro visitante. Na cobrança de escanteio, Pablo Maia recebeu e, de muito longe, mandou uma bomba no canto esquerdo para virar a peleja.

Aí virou show: com 42, Marquinhos desceu pela direita e, com belo tapa, chutou cruzado para anotar o terceiro. E, aos 46, Pablo Maia acionou Jonathan Calleri no comando do ataque e ele, na saída do arqueiro, tocou de cavadinha para acabar com o placar.

Próximos jogos

O São Paulo aguarda a definição dos semifinalistas do Campeonato Paulista para saber quando atuará novamente. O São Bernardo volta a atuar na Série D 2022, no dia 16 de abril, às 19h (Horário de Brasília), quando recebe a Portuguesa-RJ.