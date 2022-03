São Paulo recebe São Bernardo na abertura das quartas de final do Paulistão

Para o São Paulo, o jogo de hoje já serve como um teste importante pra confronto de mata mata, A equipe, terminou na classificação geral com a terceira melhor campanha do estadual com 23 pontos, entra em campo com a responsabilidade de defender o BI campeonato da competição.

O técnico Rogério Ceni poupou jogadores no último fim de semana e terá uma equipe reforçada diante do rival do ABC. Nomes como Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Rafinha e Jandrei devem retornar à formação titular.

O São Bernardo não vive boa fase no Paulistão. São quatro jogos sem vencer, sendo dois empates e duas derrotas. Após bom início de estadual, o Bernô caiu de rendimento na reta final da fase de classificação e busca surpreender o São Paulo no Morumbi.

Provável time do SPFC: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes (Marquinhos); Eder e Calleri.

Quem está fora: Gabriel Sara (lesionado); Arboleda (seleção equatoriana); e Moreira (seleção portuguesa de base).

Provável time do São Bernardo: Alex Alves; Matheus Salustiano, Joílson e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Igor Fernandes; Silvinho, Paulinho Moccelin e Davó.

Quem está fora: Gionnotti e Gabriel Inocêncio (lesionados). O zagueiro Ligger, com desconforto na coxa, é dúvida para a partida.

Arbitragem da partida:

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Fabrini Bevilaqua Costa

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva

VAR: Jose Claudio Rocha Filho