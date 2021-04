Desfalcado, São Paulo visita Novorizontino em busca de manter invencibilidade no Paulistão

Invicto no Campeonato Paulista 2021, o São Paulo viaja 420 km interior paulista adentro para enfrentar um adversário que ainda não venceu no torneio na quarta rodada do certame. A peleja, que acontecerá neste sábado (13), às 16h30 (horário de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, contra o Novorizontino, entretanto, passa longe de ser tida como fácil pelo Tricolor.

Com problemas para escalar a equipe, o possível forte calor e tempo seco em Novo Horizonte preocupam o SPFC - enquanto o Tigre do Vale está mais acostumado a tais condições climáticas.

Boa fase, mas com dificuldades

Líder do Grupo B, com oito pontos, à frente de Ferroviária, Ponte Preta e São Bento, o Tricolor começou o Paulistão 2021 com um empate em casa e venceu as duas partidas seguintes - a última delas, por sinal, um sonoro 4 a 0 no SanSão 314, contra o rival Santos.

As boas notícias acabam por aí. A equipe tem uma série de desfalques. Igor Gomes, Walce e Igor Liziero estão machucados, Luizão e Galeano foram poupados e Robert Arboleda está de folga. Três jogadores, entretanto, testaram positivo para coronavírus: Diego Costa, Léo e Wellington.

Técnico do Tricolor, Hernán Crespo elogiou a "cara" que o São Paulo já conquistou. "Temos uma identidade e queremos jogar de uma certa maneira. Hoje o tempo, sobretudo no primeiro tempo foi muito difícil. Difícil jogar o futebol que pretendemos. Quando melhorou um pouco e o campo absorveu a água, o São Paulo mostrou que quer jogar de uma maneira, ser vertical, com imposição. O São Paulo mostrou uma forma de jogar. Isso me deixa muito feliz", comentou.

Provável escalação: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano e Pablo

Técnico: Hernán Crespo

Tigre ferido

Desde 2016 na Série A1 do Campeonato Paulista, o Tigre do Vale, desde então, teve poucas dificuldades em se manter na principal divisão do futebol do estado. Neste ano, entretanto, a situação está diferente. Lanterna do Grupo C (atrás de Ituano, Red Bull e Palmeiras), a equipe tem a sexta pior campanha geral do torneio. Em três rodadas, são dois empates e uma derrota.

Comandados por Léo Condé, o clube, pelo menos, não tem desfalques para o cotejo.

O período de descanso da equipe foi valorizo por Cléo Silva, atacante da equipe. "Ter uma semana para implantar algumas situações que precisam ser ajustadas deixa nossa equipe mais bem preparada para os próximos jogos. Sabemos da dificuldade da partida que está por vir, mas sabemos que, trabalhando de forma correta, podemos fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo, que é o que precisamos", destacou.

Provável escalação: Giovanni; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Edson Silva e Paulinho; Barba, Léo Baiano e Murilo Rangel; Roney, Guilherme Queiróz e Jenison

Técnico: Léo Condé

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Daniel Luis de Miranda e Alex Alexandrino

VAR: Adriano de Assis Miranda