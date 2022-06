Vindo de vitória, Ceará e Coritiba buscam sequência positiva no Brasileirão

Ceará e Coritiba se enfrentam neste sábado (4), às 19h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Partida acontecerá na casa do Ceará, a Arena Castelão. Para a partida, o Vozão fez uma promoção para levar idosos ao estádio. Todos os idosos acompanhantes de sócios terão entrada gratuita para a partida.

Ceará busca vitória para fugir do Z4

Após importante vitória no clássico contra o Fortaleza, o Vozão chega embalado para a partida contra o Coxa. A equipe de Dorival Júnior terá alguns retornos, começando com o próprio técnico que cumpriu suspensão na última partida.

Os jogadores Geovane, Mendoza e Bruno Pacheco também voltam e estão a disposição do treinador. Porém, a equipe não poderá contar com Richardson, suspenso e Luiz Otávio, que será poupado após apresentar dores. No último treino, o meio campista Lima não treinou com o grupo e pode ser mais um desfalque do Vozão para a partida.

Provável Escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard e Richardson; Lima, Erick e Vina; Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

Coritiba busca vitória se manter no G-4

O Coritiba, com 13 pontos, ocupa a quarta posição na tabela e vem de importante vitória contra o Botafogo na última rodada. Embora tenha uma boa colocação no campeonato, o Coxa vai em busca da sua primeira vitória fora de casa - já são quatro partidas, com três derrotas e um empate longe do Couto Pereira.

O técnico Gustavo Morínigo, que também volta de suspensão, terá retornos importantes para a equipe: Luciano Castán, Alef Manga e Henrique, titulares da equipe, voltam a estar à disposição. Com isso, Guillermo, Marcio Silva e Fabrício Daniel estão propícios a deixar o time titular. O artilheiro Léo Gamalho, com dores na panturrilha direita, está fora da partida, assim como o lateral Matheus Alexandre, que sentiu dores na posterior da coxa direita.

Provável Escalação do Coritiba: Alex Muralha; Guillermo (Natanael), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Thonny Anderson (Robinho); Igor Paixão, Clayton (Adrian Martínez) e Alef Manga (Fabrício Daniel). Técnico: Gustavo Morínigo.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima - CE

VAR: Pablo Ramon Goncalves - RN