Dorival comemora vitória e destaca intensidade do Flamengo: "Estou muito satisfeito"

O Flamengo garantiu uma vitória avassaladora contra o Atlético-GO por 4 a 1 neste sábado (30), no Maracanã em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão 2022. Com gols de Arturo Vidal, Lazáro, João Victor e Marinho, o time conquistou sua quarta vitória consecutiva construída ainda no primeiro tempo.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Dorival Júnior elogiou o ótimo desempenho do time reserva que escalou.



"A equipe está jogando de maneira intensa, independentemente da formação da equipe que coloquemos. Todos estão entendendo aquilo que está sendo trabalhado, que temos treinado à exaustão. Claro que nos momentos que temos possibilidade de treinar, tentamos fazê-lo com a intensidade necessária. Todos que entram procuram cumprir, principalmente, o posicionamento determinado. Os comportamentos que são necessários para que se executem algumas funcões e isso vem acontecendo independentemente dos nomes que vêm atuando. Por isso fico muito satisfeito", disse o treinador do Flamengo

Foto: Gilvan de Souza, Paula Reis & Marcelo Cortes / Flamengo



Victor Hugo foi um os destaques no jogo, sendo eleito ao Craque da Partida. O Garoto do Ninho jogou 82 minutos, nesse tempo fez um gol, uma assitência, 6 dribles e 88% de passes certos. Números que fez Dorival Júnior rasgar elogios.



"Comprova a eficiência do trabalho da base do clube. Um jogador desse porte, desse nível, mas temos que ter muito cuidado. Ele fez uma grande apresentação, em altíssimo nível, em todos aspectos. Porque as pessoas às vezes olham muito o gol, o passe, de repente a assistência. A jogada individual, a finta, mas a função que ele cumpre, que vem executando e desenvolvendo, isso tem peso muito grande", elogiou o técnico.

Administração do elenco

Neste jogo o Flamengo veio com seu time todo reserva, contando depois com a entrada de Gabriel Barbosa, Vitinho, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Rodinei. Dorival Júnior disse que todos contam com a mesma atenção, não havendo diferença entre titular e reservas.

"A atenção que é dada para o time que jogue na quarta ou no domingo é a mesma. Todos estão adquirindo esse padrão, ganhando consistência, ganhando equilíbrio. Mas ainda seguimos na mesma condição. Ainda tentamos nos aproximar o máximo possível desse pelotão da frente. O que não é fácil porque o número de pontos que tínhamos atrasado ou deixado pelo meio do caminho acabaram complicando bastante na nossa recuperação. Mesmo assim aos poucos vêm acontecendo, vamos melhorando, evoluindo. Isso nos dá satisfação. É resultado de trabalho coletivo", explicou.

Em seus próximos compromissos o Flamengo irá enfrentar o Corinthians em partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, na terça-feira (2), às 21h30, na Neo Química Arena.



"Não esperemos o Corinthians do 2 a 0 para o Atlético-GO", lembrou Dorival, quando foi lembrado que o rival que perdeu de 4 a 1 para os reservas do Flamengo venceu o Corinthians na última semana, disse Dorival Júnior.

Com a goleada, o Flamengo ocupa parcialmente o quarto lugar, com 33 pontos, nove pontos à trás do Palmeiras, primeiro colocado. Próximo confronto do time rubro-negro pelo Campeonato Brasileiro é contra o São Paulo, no próximo sábado (6), às 20h30.