Na estreia de Lisca, Avaí e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão

Na tarde deste sábado (17), às 16h30, Avaí e Atlético-MG se enfrentam no Estádio da Ressacada. A partida é válida pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em campo, duas equipes que buscam reencontrar a autoestima e o caminho das vitórias após empates na rodada anterior.

Novo comandante

Dono da casa, o Avaí vive a expectativa pela estreia de seu novo comandante, o técnico Lisca, após a demissão de Eduardo Barroca depois do empate em 1 a 1 contra o Athletico. O Leão não vence há nove jogos e se encontra dentro na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 25 pontos.

Para a partida, o goleiro Vladimir, ainda se recuperando de lesão no joelho, segue como desfalque. Além dele, Wellington e Rômulo, com problemas musculares, e Matheus Galdezani, suspenso, também ficam de fora.

Durante a semana, Lisca promoveu treinos fechados, porém, a equipe ainda não deve ter muitas mudanças em relação ao trabalho do antecessor, Eduardo Barroca.

Assim, um provável Avaí tem: Gledson; Kevin, Bressan (Raniele), Rafael Vaz e Cortez; Sarará, Bruno Silva, Natanael (Raniele) e Jean Pyerre; William Pottker e Bissoli.

Pela volta ao topo

Após as eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores, o Atlético-MG ainda busca reencontrar a melhor forma. Com foco total no Brasileirão, a equipe do técnico Cuca busca uma sequência de vitórias para voltar à se aproximar dos líderes da competição.

O treinador terá baixas importantes para o jogo, as principais ficam por conta do lateral Guilherme Arana, lesionado, e do meia Zaracho, poupado para realização de reforço muscular. Otávio, Pedrinho e Igor Rabello, machucados, também ficam de fora.

Por outro lado, o atacante Hulk retorna após se recuperar de lesão na panturrilha. Quem também está de volta após período lesionado é o centroavante Alan Kardec.

Assim, um provável Atlético-MG tem: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô (Rubens); Allan, Jair e Nacho; Ademir, Hulk e Keno.

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assitentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)