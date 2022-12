É decisão! Palmeiras e Santos se enfrentam em jogo de volta pela final do Paulistão Feminino

Valendo a taça! Agora é tudo ou nada para Palmeiras e Santos, que se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 15h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista Feminino. As Palestrinas tentaram manter a vantagem conquistada no jogo de ida, mas não será fácil, pois do outro lado tem as Sereias com melhor ataque na competição em busca da virada.

Como chagam as equipes?

Após um primeiro confronto movimentado, as Palestrinas ficaram com a vitória por 1 a 0, com gol de Sochor no apagar das luzes. Com isso, o Palmeiras vai a campo a vantagem do empate. Vale lembrar que o Verdão teve a melhor campanha da fase inicial do campeonato, além de ter eliminado a Ferroviária na semi.

Do outro lado, as Sereias da Vila, as donas do melhor ataque da competição precisam de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com a taça, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis. Na primeira fase, o Santos foi o terceiro colocado e eliminou o São Paulo na semifinal.

Como foi o jogo de ida?

Na primeira etapa, a goleira das Sereias da Vila, Camila Rodrigues, teve grande atuação gala. Fez duas belas defesas que evitou o gol das Palestrinas. Primeiro, em chute de Andressinha na entrada da área. Depois, quando Bia Zaneratto fez grande jogada, invadiu a área e soltou o pé esquerdo.



Foto: Divulgação / FPF

O Santos também teve duas boas oportunidades, com Kaká e Cristiane. A zagueira quase marcou de cabeça após escanteio, mas Bruna Calderan afastou praticamente em cima da linha, já a artilheira recebeu cruzamento de Jane na medida e, livre, cabeceou para fora. Primeira etapa terminou zerada.

No segundo tempo o Palmeiras assustou com Carol, que pegou rebote na entrada da área e parou na trave. Um minuto depois, Andressinha arriscou de muito longe e acertou o travessão. A melhor chance do Santos surgiu aos 45 minutos. Jane recebeu em velocidade, invadiu a área e bateu por cima.

Quando tudo parecia que o 0 a 0 não sairia do placar, Bia Zaneratto fez boa jogada pela esquerda e rolou para Sochor colocar na rede, lei do ex aos 48 minutos, colocando as Palestrinas em vantagem na final.

Foto: Divulgação / FPF

Entrada gratuita

A final do Paulista Feminino no Allianz Parque tem ingressos gratuitos, cada pessoa pode reservar até três lugares no estádio. Os setores utilizados até aqui foram o central inferior leste, gol sul e gol norte. Caso a capacidade ser atingida, outros setores podem ser liberados.

Até aqui, 19 mil ingressos já foram reservados para final. Vale lembrar que o recorde de público no Allianz Parque em uma partida do futebol feminino foi de 11 mil pessoas, em setembro, no jogo de volta da semifinal do Brasileirão, contra o Corinthians.

Não haverá bilheteria aberta no estádio no dia do jogo. Os portões serão abertos às 14h, com entrada permitida até o intervalo da partida.

O Palmeiras ressaltou que continuará com as ações solidárias de arrecadação de alimentos não perecíveis durante as partidas da equipe feminina. Quem quiser contribuir deve levar a doação ao portão C.

Prováveis escalações

Provável escalação das Sereias: Camila, Gi Fernandes, Tayla, Kaká, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Fernanda e Cristiane.

Provável escalação das Palestrinas: Amanda, Bruna, Day Silva, Julia, Duda, Ary, Camilinha, Bia, B. Brasil, Carol e Andressinha.