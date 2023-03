Atlético-MG vence Democrata-GV e confirma melhor campanha da primeira fase no estadual

Já classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro e com a equipe reserva em campo, o Atlético-MG foi a Governador Valadares e venceu o Democrata-GV pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Hyoran, Sasha e Vargas.

Com o resultado, o alvinegro confirmou o primeiro lugar geral no estadual e vai enfrentar na semifinal o Athletic, que venceu o Ipatinga pelo placar de 2 a 0 e avançou de fase como o melhor segundo colocado.

Por outro, o Democrata, que chegou ao jogo com pequenas chances de classificação, terminou a competição em terceiro lugar no Grupo C com 10 pontos, e irá disputar o Troféu Inconfidência.

Temperatura alta, primeiro tempo morno

A primeira etapa foi marcada pela baixa intensidade das duas equipes e poucas oportunidades de gol criadas. No horário da partida, os termômetros em Governador Valadares marcavam 33°C.

O Democrata-GV, que precisava da vitória e de uma combinação de resultados para avançar para as semifinais, pouco criou no jogo, mesmo jogando em casa. Durante os 45 minutos iniciais, a Pantera teve apenas 32% de posse de bola e apenas uma finalização certa a gol.

O Galo por sua vez, dominou as ações de jogo e foi mais presente no campo de ataque. Porém, as jogadas ofensivas não foram bem aproveitadas até o gol marcado próximo dos acréscimos.

A primeira chance de gol do jogo foi do Democrata. Aos 30 segundos, após erro de Mariano na cobrança de lateral, os donos da casa partiram para o contra-ataque, mas o camisa 10 Matheuzinho desperdiçou a oportunidade de abrir o marcador finalizando para fora.

Aos 5 minutos, o Atlético-MG chegou pela primeira vez ao ataque. Em boa troca de passes pela esquerda, Rubens cruzou para a área, e encontrou o atacante Vargas livre. Porém, o chileno pegou mal na bola e não aproveitou a chance de marcar o gol.

Aos 19, o Galo chegou a balançar as redes com Vargas, que aproveitou a sobra após escanteio cobrado da esquerda, porém a arbitragem anulou, marcando falta de ataque.

Aos 24, o Atlético novamente trocou passes no campo de ataque e, após enfiada de bola do zagueiro Réver, Sasha tocou para Vargas, que dominou e chutou. A bola quicou e dificultou a defesa do goleiro Glaycon.

Com a partida em ritmo lento, o Atlético só voltou a criar outra jogada de ataque aos 35 minutos. Após roubada de bola no meio de campo, Hyoran recebeu com espaço e arriscou de fora da área. Porém, o chute saiu fraco e foi pela linha de fundo.

Aos 43, na segunda finalização a gol, o Galo abriu o placar. Em jogada trabalhada pelo meio, Mariano cruzou da intermediária e Hyoran apareceu para cabecear para o fundo das redes. No primeiro momento, o tento alvinegro foi anulado por impedimento, mas após cinco minutos de análise, o gol foi validado pelo VAR.

Galo aproveita os espaços e assegura o triunfo

A segunda etapa começou com o Democrata-GV partindo para cima em busca da virada para ainda sonhar com a classificação. Porém, os donos da casa pouco conseguiram criar e furar o bloqueio da defesa do Atlético.

Na sua primeira jogada de ataque no segundo tempo, o Galo balançou as redes outra vez. Aos 8 minutos, Pavón foi lançado pela direita e cruzou para o atacante Sasha que, de primeira, marcou o segundo gol atleticano.

Um minuto depois, o Galo quase marcou o terceiro. Pavón foi outra vez lançado pela direita e, quase como uma repetição, tocou para trás, dessa vez para Vargas. Porém, o atacante chileno errou o domínio para chutar, mas tocou para Sasha, que tentou finalizar, mas foi travado pelo defensor da Pantera.

Aos 16 minutos, o Atlético ficou perto de anotar mais um. Em falta cobrada próximo da grande área, Hyoran chutou por baixo da barreira, e a bola bateu na trave. Na sequência, a defesa afastou para escanteio.

No lance seguinte, o Galo chegou ao terceiro gol. Hyoran cobrou o escanteio pela direita e Eduardo Vargas cabeceou no canto, sem chances de defesa para o goleiro Claycon, sacramentando a vitória atleticana.

Com os três pontos praticamente assegurados, o alvinegro diminuiu o ritmo, e o técnico Eduardo Coudet aproveitou para fazer a festa da torcida atleticana presente no estádio Mamudão, e promoveu a entrada do atacante Hulk, que estava no banco de reservas.

O Democrata chegou com perigo somente nos minutos finais de jogo. Aos 41, Bruninho trocou passes, invadiu a área e deu um chapéu no goleiro Éverson, porém o zagueiro Nathan Silva chegou na sequência para afastar a bola de cabeça e evitar o gol dos donos da casa.

Próximos compromissos

Antes das semifinais, o Galo agora volta as atenções para a pré Libertadores. Na próxima quarta-feira (8), o alvinegro enfrenta o Millonarios-COL em Bogotá, às 21h30, em jogo válido pela terceira fase da competição.