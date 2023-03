Barbieri lamenta nova eliminação, mas exalta postura do Vasco: "Grupo deu uma resposta fantástica"

O Vasco enfrentou o Flamengo em jogo de volta das semi-finais do Campeonato Carioca, e perdeu pelo placar de 3 a 1 (6 a 3 no agregado) e foi eliminado da competição.

Na coletiva depois da partida, o técnico Maurício Barbieri exaltou a resposta de seus jogadores após a eliminação na Copa do Brasil no meio da semana.

"A gente teve uma nova eliminação muito rápida. Eu acho que o grupo deu uma resposta fantástica hoje. Em relação a buscar o jogo, jogar bem. Até a gente tomar o segundo gol o domínio era nosso completo. Eles são letais e o empate não servia para nós. Inevitavelmente a gente ia ter que se expor. A gente não teve efetividade para aproveitar as chances que a gente criou."

O treinador aproveitou para falar sobre a evolução da equipe em meio às dificuldades do Campeonato Carioca, com uma pré-temporada nos Estados Unidos, a Florida Cup, no começo do ano que tirou a equipe principal do torneio.

"A gente sempre frisou que nosso caminho ia ser difícil, complicado. No campeonato, dentro de tudo que a gente enfrentou, acho que conseguimos fazer coisas positivas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos. A gente teve dois clássicos sem poder contar com muitos jogadores. Com tudo isso, demos uma resposta positiva, classificamos, fizemos bons jogos contra o Flamengo, mas que não foram suficientes. Acho que tem muita coisa positiva, mas a gente precisa melhorar."

O treinador também fez questão de analisar rapidamente o que enxergou da partida e pontuou a falta de critério da arbitragem.

"Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. No terceiro, ele não adotou o mesmo critério. No primeiro tempo, teve um lance quase idêntico, nós cobramos rápido e ele mandou voltar. O resultado é por isso? Não, a gente não teve efetividade para aproveitar as chances que a gente criou.

"Nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, nós temos a nossa aqui também. A gente também está muito chateado. A gente sempre frisou, eu fiz até uma metáfora com a Avenida Brasil, que nosso caminho ia ser difícil, complicado e longo."

Agenda

O Vasco ficará 26 dias sem partidas oficiais, já que não avançou às finais do Campeonato Carioca, e foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil, e só volta a campo no dia 15 de abril, pela primeira rodada do Brasileirão, quando enfrenta o Atlético-MG. O clube Cruzmaltino terá somente o Campeonato Brasileiro para disputar no ano de 2023.