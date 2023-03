Em clássico disputado, Vasco vence o Flamengo pelo Campeonato Carioca

O Vasco venceu o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o Cruzmaltino levou a melhor e venceu por 1 a 0 com gol de Puma Rodrigues em chutaço de fora da área.

Com a vitória, o Vasco voltou a terceira posição e tirou o Botafogo do G-4. O Flamengo segue na liderança do campeonato com 23 pontos.

Flamengo melhor e Vasco mais perigoso

O primeiro tempo começou com tudo. Logo nos primeiros minutos de partida, Arrascaeta arriscou da entrada da área e acertou a trave do goleiro Léo Jardim.

O Vasco respondeu também com uma finalização na trave. Pedro Raul recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e encheu o pé. A bola explodiu na trave de Santos.

O Flamengo seguiu melhor no primeiro tempo. O meio-campo do Vasco não se encontrou e o Flamengo tinha espaço para criar.

No entanto, a equipe insistia em finalizações de fora da área. Thiago Maia, duas vezes, David Luiz, Everton Ribeiro e Gerson tentaram chutes de média distância.

Mas o Vasco foi mais perigoso no primeiro tempo. A equipe teve outra bola na trave, novamente com Pedro Raul, quase abrindo o placar no Maracanã.

No geral, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar essa superioridade em gol.

Vasco volta a vencer o Flamengo

O segundo tempo começou similar ao que aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo tentava uma pressão, mas o Vasco voltou marcando melhor.

Mas o Vasco seguiu perigoso. E assim, chegou ao gol. Após cruzamento na área, a defesa do Flamengo afasta, e Puma Rodriguez chega batendo e acerta um chutaço, abrindo o placar para o Vasco no Maracanã. Golaço.

O Flamengo tentou pressionar e outro personagem apareceu no jogo. Léo Jardim. O goleiro vascaíno fez boas defesas e intervenções e evitou que o Flamengo chegasse ao empate.

E o Vasco teve a chance de matar o jogo. Marlon Gomes foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Pedro Raul bateu e Santos defendeu. É o segundo pênalti perdido de Pedro Raul pelo Vasco.

Everton Cebolinha entrou no segundo tempo e teve duas boas chances de empatar o jogo, mas não conseguiu colocar a bola na rede.

Santos, depois de pegar um pênalti, também fez grande defesa em finalização de Nenê. No fim, vitória do Vasco por 1 a 0 e fim do jejum. Nas últimas 21 partidas, o Vasco havia vencido o Flamengo apenas uma vez.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Vasco voltou a terceira posição na tabela, agora com 20 pontos, e tirou o Botafogo do G-4. O Flamengo, com 23 pontos, segue na liderança e pode ser campeão da Taça Guanabara na próxima rodada.

O Flamengo volta a campo no clássico contra o Fluminense na próxima quarta-feira. O Vasco joga na quinta, contra o Bangu em São Januário.