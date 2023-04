Com gol no apagar das luzes, Flamengo vence Athletico pelo Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira (31), o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. As Meninas da Gávea apresentou mais volume durante o jogo, mas teve dificuldades de vencer a defesa adversária, só aos aos 44 minutos de etapa final, com Sole James balançou a rede e garantiu a quinta vitória seguida das cariocas.

FIMMMMMM DE JOGO NO LUSO BRASILEIRO!



Com gol de Sole Jaimes no segundo tempo, Mengão bate o Athletico-PR por 1 a 0 e conquista a quinta vitória consecutiva no @brfeminino.



RAÇA, AMOR E PAIXÃO! #MeninasDaGávea #VamosFlamengo pic.twitter.com/17RMvqDslR — Flamengo (@Flamengo) March 31, 2023

Vitória no apagar das luzes

O jogo começou morno e assim permaneceu por quase todo o primeiro tempo. Com três zagueiras, o Athletico mostrou uma boa consistência defensiva e apostou nos contra-ataques, enquanto o Flamengo teve mais posse e lutou para conseguir encontrar espaço na defesa adversária.

A única parte movimentada da etapa inicial, foi aos 20 minutos. Primeiro as donas da casa conseguiram algumas finalizações, porém fracas e fáceis para Thais Helena defender. Enquanto o Furacão até conseguiu alguns bons contra-ataques, mas foi pouco objetivo no último terço do campo e não levou perigo para a goleira Bárbara.

Na etapa final, o Flamengo aumentou a posse de bola e chegou mais no campo de ataque, mas seguiu com dificuldades de quebrar as linhas defensivas do Athletico, além de seus chutes continuarem sendo fracos e fácil para Thais Helena defender.

O jogo foi seguinte assim e se encaminhava para um empate, até que as Meninas da Gávea conseguiram marcar e garantir a vitória ao apagar das luzes. Aos 44, Jucinara levantou na área, Gica raspou de cabeça, e a bola sobrou para Sole Jaimes, de cara para o gol, desviar e marcar o único gol da partida. Garantindo a quinta vitória consecutiva do Flamengo.

Foto: Divulgação / Flamengo

Como os times ficam?

Com a vitória, o Flamengo chegou aos mesmos 15 pontos do líder Corinthians e ocupa a 2ª posição no Brasileirão Feminino. Vale lembrar que as alvinegras ainda jogam nesta rodada e podem ficar novamente três pontos à frente das cariocas. Já o Athletico segue na 12ª posição, com quatro pontos, beirando a zona de rebaixamento.

Próximos jogos

Devido a Data Fifa, o campeonato irá parar por um tempo. O Flamengo só voltará a jogar contra o Grêmio, fora de casa, no dia 17 de abril. Já o Athletico recebe a Ferroviária no dia 16.