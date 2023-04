Palmeiras repete 2022, aplica nova goleada e conquista o Paulista pela 25ª vez

Na tarde deste domingo (9), o Allianz Parque foi palco de mais uma virada histórica para o Palmeiras. Enfrentando o Água Santa, o Alviverde aplicou sonoros 4 a 0 após revés no jogo de ida, como fez em 2022, e garantiu o bicampeonatodo Paulistão, o 25º troféu do torneio de sua história.

Virada no placar agregado ainda no primeiro tempo

Palmeiras e viradas em finais de Campeonato Paulista caminham juntos não é de hoje. Com as vitórias em 1993 contra o Corinthians e em 2022 sobre o São Paulo, ambas por 4 a 0, a torcida sabia o que era necessário contra o Água Santa. Mas também sabia que o time conhecia o caminho até lá.

Caminho esse que começou a ser trilhado logo no início do jogo. O Água Santa assustou aos 9 minutos, em chute forte de Gabriel Inocêncio que tinha endereço, mas foi desviado por Weverton. Logo em seguida, o Verdão voltou ao jogo. Gabriel Menino cobrou falta na barreira, mas viu o rebote voltar para si mesmo e emendou de primeira um chute que passou no meio da barreira e entrou rasante no canto direito de Ygor Vinhas.

Aos 26, Dudu foi ao fundo pela direita e aplicou em Thiaguinho um drible desconcertante, que lembrou seu auge pelo Palestra, e cruzou na medida para Gabriel Menino anotar, de cabeça, seu segundo gol, dando aos donos da casa a liderança no placar agregado.

Logo na sequência, Marcondes teve a chance de igualar tudo, mas não aproveitou a chance na bola parada e mandou ao lado da trave esquerda de Weverton. Sorte do Palmeiras que, em seguida, viu Gabriel Menino lançar Rony em profundidade e finalizar forte. Ygor Vinhas defendeu, mas Endrick estava lá para fazer o terceiro e colocar o Allianz em polvorosa.

Ainda na primeira etapa, Dudu e o zagueiro Didi chegaram às vias de fato, próximo à linha lateral, o que criou um tumulto entre os jogadores de ambas as equipes. O saldo foi cartão amarelo para o camisa 7 e Luan Dias, enquanto Villian Guilherme, que estava no banco, foi expulso.

Placar místico e Bicampeonato Paulista

Na etapa complementar, o Netuno tentava voltar ao jogo, e teve boa chance aos 15 em cruzamento de Bruno Xavier. Todinho chegou a desviar, mas sem força para finalizar.

O placar era elástico, a partida já estava liquidada e a torcida já comemorava mais uma conquista, mas faltava o quarto gol para oficializar o placar histórico que marcou as viradas do Palestra nas decisões do Paulistão.

Aos 27, Flaco López roubou a bola no meio campo, tabelou com Rony e fuzilou a meta do Netuno, sacramentando a vitória e garantindo o 10º caneco em 3 anos. Coube ao capitão Gustavo Gómez repetir o gesto que se tornou rotineiro para os palmeirenses desde a chegada de Abel Ferreira ao clube.

Vice campeonato histórico

O Água Santa fez uma campanha de dar orgulho ao seu torcedor. Apenas 12 anos após se profissionalizar, o clube do ABC já soma cerca de 9 mil torcedores e chegou à decisão após bater os favoritos São Paulo e Red Bull Bragantino, além de vencer o Palmeiras no jogo de ida.

Ademais, o Netuno se garantiu na Copa do Brasil e na Série D do ano que vem, e vive a expectativa de colher bons frutos pelo bom projeto que atualmente vigora no clube.