Dorival Junior comunica saída do Flamengo

Fim de linha, ou melhor contrato. Na noite desta sexta-feira (25), através de suas redes sociais, Dorival Júnior anunciou sua saída do Flamengo, mesmo com a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil e já com a renovação encaminhada, o clube já negociava com o português Vítor Pereira.

Por meio de vídeo publicado, o técnico relembrou os passos desde que retornou ao clube, agradeceu a torcida rubro-negra e aos jogadores pelo carinho e troca.

"Marcou a minha vida, a minha carreira e a minha história. Eu jamais vou me esquecer do jogo do Atlético-MG para frente e, principalmente, daquele domingo em que nos reunimos no Centro do Rio de Janeiro. Eu quero esclarecer dois aspectos."

"Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação e a minha atenção e o respeito foram dedicados a esse clube. Eu disse para a diretoria que o ano de 2023 não seria diferente e a minha atenção seria totalmente voltada ao Flamengo," disse Dorival, antes de continuar.

O agora ex-tecnico disse que questão financeira não seria um problema, mas a diretoria entendeu que seria melhor uma mudança.

"Financeiramente não seria um problema para a renovação. A diretoria entendeu que era o momento de uma mudança e eu respeito isso. Eu deixo aqui um agradecimento aos jogadores, aos funcionários do clube que fizeram do nosso dia-a-dia muito leve. Eu carrego no coração toda a história e a participação de cada um de vocês que, às vezes sem ter da onde tirar, estão ali torcendo. Fazendo com o que o Flamengo se sinta cada vez mais forte e lutando pelas melhores posições."

"Muito obrigado de coração. Muito obrigada pela forma que eu fui recebido nesse clube. Eu tentei fazer o meu melhor, entreguei tudo o que foi possível para alcançar esses dois títulos. Um beijo no coração a cada um de vocês, torcedores do Clube de Regatas do Flamengo," desabafou Dorival Júnior.

Dorival deixa o clube após ser Campeão da Libertadores, Copa do Brasil, após 43 jogos intensos, onde obteve 26 vitórias, oito empates e nove derrotas.