Corinthians bate Cruzeiro na estreia no Brasileirão 2023

O Corinthians recebeu o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro 2023, na Neo Química Arena, na tarde deste domingo (16). O time alvinegro venceu a Raposa por 2 a 1, com gols de Matheus Araújo e Róger Guedes. O zagueiro Lucas Oliveira diminuiu o placar.

Antes dos dez minutos da primeira etapa, o Corinthians chegou com perigo em chute de longe de Matheus Bidu, lateral-esquerdo titular do alvinegro na partida, obrigando Rafael Cabral a fazer grande defesa.

O único outro lance perigoso na primeira etapa foi quando a defesa do Timão falhou na saída de bola e o goleiro Cássio foi obrigado a sair de peixinho quase fora da sua área.

Ainda na primeira etapa, Giuliano foi substituído por Matheus Araújo, após levar bolada no olho e ficar com a visão parcialmente ruim, como explicou Fernando Lázaro em coletiva após a partida.

Na segunda etapa, as coisas caminhavam da mesma maneira que na primeira, ou seja, ruins para ambas as equipes e para quem assistia o jogo.

Tudo isso seguia como uma música que teimava em não parar de tocar, mas aos 23 minutos, Matheus Araújo tabelou pelo meio com Fausto Vera, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro para marcar o primeiro do Corinthians na partida.

Vale ressaltar que esse é o primeiro gol do camisa 30 como atleta profissional do Corinthians.

Aos 43, Guedes aumentou a vantagem do Corinthians ao pegar rebote de cabeçada do zagueiro Gil. Inicialmente, Daronco anulou o gol por falta do zagueiro, mas após consulta ao VAR, o juiz voltou atrás na sua decisão e validou o lance.

Ainda houve tempo da equipe Celeste diminuir o placar aos 50 minutos, quando Lucas Oliveira recebeu passe no meio da área e completou para as redes dando números finais ao jogo.

Próximos jogos

O Corinthians terá pela frente confronto da Libertadores 2023, diante do Argentinos Jrs já nesta quarta-feira (12). Enquanto isso o Cruzeiro só volta a campo no próximo sábado (22), quando recebe o Grêmio no Mineirão.