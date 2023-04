Flamengo aplica goleada histórica no Maringá e avança na Copa do Brasil

Flamengo e Maringá fizeram partida de volta pela Copa do Brasil, no Maracanã, e o clube Rubro-Negro venceu pelo placar de 8 a 2 (8 a 4 no agregado) e avança às oitavas de final da competição. Com a classificação, o time carioca receberá 3.3 milhões de reais por chegar à próxima fase do campeonato.

Passeio do Flamengo no Maracanã

O que poderia ser um jogo difícil para o clube carioca, que precisava reverter o placar após perder por 2 a 0 na partida de ida, o Rubro-Negro destruiu e reverteu a vantagem em apenas 30 minutos, com gols de Thiago Maia, aos dois minutos, Pedro, aos 19, e Gabigol, aos 30 em cobrança de pênalti. Ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos Fabrício Bruno fez um gol contra que voltava a levar a partida para os pênaltis, mas Gerson tratou de fazer o quarto gol ainda na primeira etapa, deixando o placar em 4 a 1.

Já na segunda etapa, o Flamengo continuou buscando o ataque para ampliar o placar, e chegou ao quinto gol com Everton Cebolinha, aos 57 minutos. O Maringá até conseguiu descontar aos 65 minutos, com Bruno Lopes, mas dois minutos depois Pedro tratou de fazer o sexto gol e recolocar o time carioca em situação tranquila na partida. Aos 40, o camisa 9 fez seu terceiro gol na partida após receber passe de Arturo Vidal. Aos 42, Pedro de novo, marcou o seu quarto gol e oitavo do Flamengo.

A partida espetacular foi vista por mais de 50 mil torcedores que estiveram presentes no Maracanã, e o resultado volta a dar esperança para o torcedor de dias melhores, e que volte a ser um dos favoritos a vencer todos os campeonatos disputa.

O Flamengo volta à campo no próximo domingo (30), às 16h, quando realiza clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Maringá volta a jogar no sábado (29), contra o XV de Piracicaba pela Série D do Brasileirão.