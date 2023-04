Tencati celebra vitória do Criciúma e alerta: "O adversário que vier ao caldeirão vai sofrer"

O treinador Cláudio Tencati rasgou elogios ao elenco do Criciúma após a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, na noite desta sexta-feira (28), no Estádio Heriberto Hülse, pela terceira rodada do Brasileirão Série B. O Tigre assumiu a vice-liderança, com nove pontos, e está com 100% de aproveitamento na competição.

Criciúma mantém 100% de aproveitamento na Série B

"O mais importante foi que conseguimos a vitória, a avaliação é positiva. Foi uma vitória consistente e avançamos a tabela para conseguir o objetivo que a gente tem. No Heriberto Hülse sempre vamos atacar forte, quem cair aqui no caldeirão, vai sofrer", destacou Tencati.

"É uma avaliação positiva. É um clássico e é importante, mas esse tinha um componente diferente por ser um clássico. Nos mobilizamos para isso. Tivemos um comportamento agressivo e foi o que fizemos no primeiro tempo. Fizemos o gol e merecemos a vitória. No segundo tempo, com a expulsão, pressionamos bastante e desperdiçamos as chances", afirmou o treinador.

Felipe Vizeu estreia com gol no Heriberto Hülse

"Agradou muito. Os jogadores foram muito bem. O Vizeu é um jogador inteligente, joga apoiado e ele distribui muito bem. Conseguimos abrir o placar em situações antes do gol. Idealizamos esse trio ofensivo, pois isso poderia casar muito bem com os dois. Nos treinos sentimos confiança e teve uma dedicação deles. Todos marcaram e competiram. Ninguém fez corpo moles, é preciso que os três marquem e teve esse comprometimento. Tudo conspirou em favor", destacou o treinador sobre atuação de Vizeu.

Foto: Celso da Luz/Criciúma E.C.

Tencati avalia desgaste do elenco

"Estamos fazendo uma reavaliação. Eder e o Fabinho vão ser reavaliados, o Fellipe Mateus já fizemos e está "ok". Então vamos confiar no elenco, não entendemos esse prazo tão curto de um jogo para o outro, mas seguimos", concluiu.

Próximo jogo

O Criciúma visita o Londrina, na próxima segunda-feira (1º), às 16h, no Estádio do Café, pela quarta rodada do Brasileirão da Série B.