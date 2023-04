Sob pressão, Atlético-MG reencontra Athletico em busca da primeira vitória pelo Brasileirão

Após o confronto pela Copa Libertadores, Atlético MG e Athletico PR voltam a se enfrentar neste sábado (29) às 21h, no Estádio Independência, desta vez em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O último confronto entre equipes terminou em um jogaço eletrizante, com vitória dos paranaenses por 2 a 1, na Arena da Baixada.

Apesar das recentes classificações, treinadores das duas equipes estão pressionados

O Galo chega à partida após se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar com o Brasil de Pelotas, fora de casa, por 1 a 1. Apesar da classificação, a torcida não está satisfeita com o técnico Eduardo Coudet, que neste momento, amarga a décima sexta colocação no Campeonato Brasileiro, e a última colocação no Grupo G da Copa Libertadores. Nos últimos sete jogos, o time venceu apenas duas partidas, empatou duas, e perdeu três. Além dos resultados estarem longe do ideal, o desempenho também não agrada a massa atleticana.

O Furacão vai até Minas Gerais após vencer por 2 a 0 e eliminar o CRB na Copa do Brasil, nos pênaltis. O time é outro em que a torcida não vive lua de mel com o treinador, e a relação se mostrou complicada após a torcida direcionar xingamentos ao comandante da equipe no último jogo. O Athletico PR depende apenas de si na Copa Libertadores para avançar de fase, se classificou na Copa do Brasil, e figura na décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com uma vitória e uma derrota. Nos últimos sete jogos, foram três vitórias, dois empates, e duas derrotas.

Hulk é dúvida, e Paulinho deve voltar aos titulares

O técnico do Atlético MG deve escalar força máxima por entender que a equipe começou de maneira abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro. Para este jogo, Hulk é dúvida por ter sido substituído na ultima partida após um inchaço no tornozelo direito, quem deve aparecer entre os titulares é Paulinho, que tende a ganhar a vaga de Eduardo Vargas. O provável time inicial do Galo é:

Provável escalação: Everson, Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson (Bruno Fuchs), Patrick (Rubens) ; Otávio, Edenilson, Igor Gomes (Patrick ou Hyoran), Zaracho; Paulinho e Hulk (Vargas).

Fernandinho será poupado, e Hugo Moura deve ganhar vaga entre os titulares

O volante Fernandinho foi poupado para o jogo deste sábado (29) por desgaste físico. Outra alteração pode ser a entrada de Vitor Bueno, que fez boa performance contra o CRB pela Copa do Brasil.

Provável escalação: Bento, Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno (Christian); Rômulo, Vitor Roque, Terans.

Devido a má fase da equipe, público pode ser baixo

Segundo a ultima apuração, pouco mais de 8 mil ingressos haviam sido comercializados. A expectativa é de que o público presente ultrapasse a marca dos 10 mil, mas dificilmente deve chegar a 15 mil espectadores.

Arbitragem

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC-FIFA)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA)

Assistente 2: Kleber Lúcio Gil (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)