Atlético-MG espanta crise e vence Athletico pelo Brasileirão

Atlético MG e Athletico PR protagonizaram belíssima partida no fechamento dos jogos de sábado (29), no Estádio Independência, com vitória para a equipe mandante por 2 a 1, com dois gols de Hulk, Vitor Roque diminuiu para os visitantes.

Primeiro tempo foi de um time só

Apesar da primeira oportunidade da partida ter saído dos pés de Alex Santana do Athletico aos 27 segundos, o Galo dominou totalmente o primeiro tempo, e logo aos nove minutos em ótimo passe de Hyoran, Edenilson recebeu livre na entrada da área, passou para Hulk, e o camisa 9 atleticano abriu o placar com um chute cruzado e forte no canto de Bento. Após o gol, o Galo seguiu em cima com o intuito de ampliar o marcador e começou a empilhar oportunidades claras que foram desperdiçadas. Paulinho, Hyoran, e o próprio autor do primeiro gol desperdiçaram boas chances.

A primeira etapa só não terminou com vantagem maior para os donos da casa por conta do arqueiro do Furacão. Aos 46 minutos, Edenilson em lançamento primoroso encontrou Paulinho, que com bom domínio, progrediu em velocidade em direção ao gol, e finalizou para uma defesa fundamental de Bento.

Furacão voltou mais ativo, porém perdeu o ímpeto rapidamente

O Furacão voltou diferente para a etapa complementar, com dois minutos, Terans após acertar belo chute de fora da área exigiu uma defesa difícil do goleiro Éverson. O começo da etapa final foi de domínio paranaense, que criou duas grandes chances, não foram convertidas em gols. A ineficácia dos visitantes, acabou possibilitando a reação do Galo, que voltou a controlar a partida.

Com a pressa de recuperar a bola e buscar o jogo, Alex Santana acertou cotovelada no rosto de Patrick, aos 33 minutos da etapa final e foi expulso direto após o VAR chamar o árbitro de campo para revisão do lance. O Furacão, que já não conseguia atacar tão bem com 11, com um a menos passou a jogar de maneira desordenada em busca do primeiro gol. Nessa desorganização, Zé Ivaldo tentou chute de fora da área, a bola bateu em Battaglia e gerou um contragolpe. O azar do Athletico PR é que a bola veio nos pés de Hulk, que em noite iluminada, chamou Thiago Heleno para dançar e em finalização com bico da chuteira, encaminhou a vitória do Galo.

Já no desespero dos minutos finais, em uma pressão ofensiva bem sucedida, Vitor Bueno desarmou Battaglia no meio de campo, conduziu até a entrada da área e tocou para Vitor Roque, o menino driblou Mauricio Lemos, finalizou cruzado e deu números finais ao jogo disputado no Estádio Independência.

Sequência da temporada

O Galo agora concentra as atenções na Copa Libertadores, onde irá receber o Alianza Lima pelo grupo G da competição, na próxima quarta-feira (03), a vitória neste jogo é obrigação para a equipe seguir almejando vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, o time ganhou ares de tranquilidade e estacionou na nona colocação, com quatro pontos.

O Furacão, por sua vez, irá ao Paraguai medir forças com o Libertad, pelo mesmo Grupo G da Copa Libertadores, na próxima quinta-feira (04), a equipe de Paulo Turra depende apenas de si para conseguir sua classificação para a próxima fase da competição. Já na competição nacional, o Athletico PR após a derrota, aparece na décima quinta posição com três pontos conquistados.