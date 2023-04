Santos volta a vencer Botafogo-SP e se classifica na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (26), o Santos venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 e se classificou para às oitavas de final da Copa do Brasil. O gol único do Peixe foi marcado por Messias. A equipe de Odair Hellmann já tinha vencido o jogo de ida por 2 a 0.

Este jogo também contou com uma presença de público um pouco diferente. Devido a punições por conta de confusões da torcida em jogo contra o Corinthians em 2022, pela própria Copa do Brasil, o Santos hoje contou um público de apenas mulheres, crianças até 12 anos e pcd's. 1.788 santistas empurram a equipe até a vitória.

Primeiro tempo zerado

As primeiras iniciativas do jogo foram do time da equipe visitante, que precisava do reverter o placar. Mesmo jogando com um time misto, o Botafogo estava mais organizado que o Santos em campo, no entanto, não conseguiam levar perigo para o João Paulo.

O Peixe então teve uma chance com Marcos Leonardo, que em cobrança de falta da intermediária, chutou forte e a bola passou com perigo sobre o gol de Matheus Albino. Outra boa oportunidade do time da casa foi após contra-ataque puxado por Soteldo, ele tocou para Lucas Lima que acionou Mendoza na direita, o camisa 20 dominou e chutou colocado para fora.

Botafogo voltou a se soltar dos 30 minutos em diante e levou perigo. Primeiro após recuperar a bola no ataque, Gustavo Xuxa chutou de fora da área e a bola passou com perigo à esquerda de João Paulo. Pouco tempo depois, Tomás Andrade cobrou falta e a bola passou raspando a trave.

Antes de terminar a primeira etapa, ainda deu tempo de Carlos Manuel fazer linda jogada pela esquerda e cruzar, mas antes da bola chegar em Salatiel, Eduardo Bauermann apareceu e cortou o perigo. Com isso, as equipes foram para vestiário zeradas. E o Santos jogando em casa, não deu um chute se quer no alvo e saiu vaiado por suas torcedoras.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Peixão classificado

O Santos voltou com uma postura diferente para o segundo tempo e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após escanteio cobrado por Lucas Lima, Messias subiu sozinho e testou pro fundo das redes: 1 a 0 Peixe e aumentando a vantagem no agregado para três gols.

Aos 10, Lucas Lima lançou Marcos Leonardo, que viu Matheus Albino adiantado e tentou chutar por cima. Mas o centroavante acabou pegando mal na bola e ela saiu rasteira e lenta, fácil pro goleiro tricolor defender.

Após sofrer neste início, o Botafogo voltou assustar quando Patrick Brey descolou com cruzamento pelo lado esquerdo, Edson Carioca subiu sozinho e cabeceou pro gol. Mas o atacante parou em linda defesa de João Paulo.

Dos 20 minutos em diante, pouco aconteceu no jogo e o 1 a 0 foi se arrastando até o fim. O Peixe não conseguiu mais levar perigo a meta adversária, e o Pantera só conseguiu algo aos 46, quando marcou com Robinho, mas o assistente pegou posição irregular do atacante.

Próximos jogos

O Santos agora recebe o América-MG no sábado (29), às 18h30, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo-SP recebe o CRB, no mesmo dias, mas às 17h, pela Série B.