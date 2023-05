Dorival elogia equipe e tranquiliza torcedores: "Estamos tentando encontrar um caminho"

Na noite desta quinta-feira (11), São Paulo e Fortaleza empataram sem gols em pleno Castelão, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no qual com este resultado ambos somaram um ponto no torneio.

O jogo ficou marcado por duas expulsões, uma de cada lado, e consideradas pelos torcedores de ambos os times nas redes sociais, como injustas. Os jogadores expulsos de campo foram Rodrigo Nestor e Britez.

Enfrentando um grande time

Foto : Divulgação/São Paulo FC

O treinador tricolor, Dorival Jr, após o empate fora de casa, falou sobre a importância de somar um ponto no torneio, e exaltou o trabalho que a equipe do Fortaleza vêm fazendo recentemente.

"Nós estamos tentando encontrar um caminho, e o Fortaleza já tem esse caminho consolidado há um bom tempo. Uma equipe vivenciando momento ainda com certa instabilidade, porém adquirindo segurança um pouco maior. É esse o nosso trabalho e o que estamos buscando. Um ponto que tem que ser muito valorizado, dificuldades de jogar aqui são reais e os jogadores estão de parabéns pela forma como se entregaram ”, disse.

É necessário a melhora

O comandante, além de fazer elogios, deus suas palavras a respeito do que a sua equipe vêm errando, e o que poderia ter sido feito de diferente na partida de hoje.

"Não conseguimos dar a velocidade que gostaríamos. Em alguns momentos, carregamos muito a bola, insistindo nessa situação. Quando conseguíamos uma liberação rápida, uma mudança de lado, conseguíamos envolver o Fortaleza até onde procurávamos o movimento final para estar na frente do gol adversário."

"Erramos o último passe, erramos o movimento final. A equipe teve bom comportamento, enfrentou um adversário dificílimo, com conjunto e organização. Nós não perdemos essa organização. Nossas defesas prevaleceram sobre os ataques. As duas equipes buscaram o gol, interessante isso, mas acredito que as duas defesas estavam muito bem postadas e foram felizes.”

Cabeça no lugar

E para finalizar, o próprio também citou o grande jogo contra o seu rival Corinthians, que o tricolor paulista terá no final de semana, e falou a sua expectativa para a partida.

''Como todo resultado, é importantíssimo. Ganhar um clássico, vai valer os mesmos três pontos. É natural que tenha envolvimento emocional, mas acho que neste instante são duas equipes que estão buscando um acerto. Temos que respeitar e fazer o nosso melhor lá dentro".

Majestoso vêm ai

Após o confronto, o volante promissor da equipe paulista, Pablo Maia, que apesar do empate, exaltou o comprometimento e desempenho da equipe.

"Tem que ressaltar a vontade de todo o grupo. A gente está deixando nosso máximo dentro de campo em todos os jogos. Foi um jogo cansativo, temos que nos recuperar porque temos um clássico pela frente. Faltou ficar mais com a bola, ter mais calma, mas agora é descansar para o clássico no domingo."

Como ficou ?

O Tricolor Paulista, após o empate no Castelão e somar apenas um ponto, agora conta com oito pontos somados, e com isso, atualmente se encontra na sétima colocação do Brasileirão 2023.

Próximo Compromisso

O Soberano volta a campo no próximo domingo (14) às 16h, em que enfrentará seu arquirrival Corinthians. E irá em busca de quebrar um grande tabu, de nunca ter vencido na Neo Química Arena desde a sua inauguração no ano de 2014. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.