Atlético-MG bate Internacional e engata segunda vitória seguida no Brasileirão

O Atlético-MG teve boas oportunidades durante o jogo e soube aproveitar o desempenho para sair com a vitória de 2 a 0, sobre o Internacional, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vargas abriu o marcador e Paulinho ampliou na reta final.

Gol rápido

Voltando a jogar no Gigante da Pampulha, o Galo foi empurrado por sua torcida desde o primeiro toque na bola. Apostando nas bolas pelas laterais, Pavón passou a ser bastante acionado. Logo aos dois minutos, ele levantou na grande área. Vargas conseguiu cabecear no meio de dois, colocando no canto. Keiller até chegou a encostar, mas nada pôde fazer e viu a redonda entrar.

O Alvinegro passou a trocar passes com mais tranquilidade, em busca dos espaços, mas quase uma desatenção custou muito caro. O Inter aproveitou o erro na saída de bola da zaga, Luiz Adriano ajeitou para De Pena, que chutou rasteiro. Everson espalmou e Maurício escorou no rebote. Porém, o assistente assinalou impedimento.

Apesar do jogo ficar equilibrado, os donos da casa tinham a estratégia mais definida: atrair o time gaúcho para apostar na velocidade pelos lados e longos lançamentos, conseguindo chegar com perigo. Por sua vez, faltava criatividade para os Colorados, que trocavam passes no lado e tinham dificuldades de ameaçar. Com o tempo, os comandados de Mano Menezes foram entendendo mais o duelo e passaram a atuar pelo lado direito e assim criaram a sua melhor chance. Thauan soltou um foguete de longe. Everson fez grande defesa ao salvar com uma das mãos.

Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Pressão gera ampliação

A volta do intervalo deixou o jogo mais aberto. O Atlético seguia ameaçando com mais facilidade, e do outro lado, os Colorados também marcaram presença em seu campo ofensivo, porém não conseguiam incomodar Everson. Em uma das chegadas alvinegras, Pavón cruzou para Hyoran, que chutou de primeira e a bola explodiu no travessão. Amiga ou inimiga, a trave voltou a ter um protagonismo, mas no lado oposto. Rômulo cabeceou firme após cobrança de falta na área. Everson nem reagiu e contou com a sorte da bola explodir no poste. Rubens afastou logo em seguida.

Aos 33, Hulk evitou a falta de Mercado e abriu com Paulinho. O camisa 10 bateu cruzado ao ficar cara a cara com Keiller, que fechou bem o ângulo. O time de Eduardo Coudet voltou a pressionar o adversário, que por sua vez, não conseguia sair em contra-ataques. Depois de pressionar bastante, os donos da casa foram recompensados. Paulinho tabelou com Hulk, que devolveu na medida para o atacante bater na saída de Keiller.

Situação

O Atlético-MG engata sua segunda vitória e sobe para o quarto lugar da tabela de classificação, somando 10 pontos. Já o Inter cai para a 12ª colocação, com sete pontos, sendo o terceiro tropeço, além de três jogos sem balançar as redes.

Próximos jogos

Os times entram em campo no meio da semana para disputar a Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (17), às 21h30. O Galo recebe o Corinthians, no Mineirão, enquanto o Colorado volta para Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, na Arena Independência.