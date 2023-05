Atlético-MG vence Alianza Lima com dois gols de Igor Gomes e conquista primeira vitória na Libertadores

Respira aliviado o torcedor alvinegro! O Atlético-MG pressionou durante todo o jogo, chegando a ter 31finalizações - sofreu apenas uma-, entre elas, um pênalti perdido de Hulk, para sair com a vitória de 2 a 0 sobre o Alianza Lima, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Igor Gomes foi o autor dos dois gols na Arena Independência, algo que não fazia desde 2019, para consagrar o primeiro triunfo do Galo na competição.

Sempre algo no meio do caminho

Precisando a qualquer custo vencer, o Galo já iniciou com perigo e arrancando suspiro de seus torcedores. Vargas ganhou da marcação, carregou até entrar na área em velocidade e tirou demais ao ficar cara a cara com Ángelo Campos, e a bola saiu à direita do gol. Após o susto, Los Blanquiazules passaram a jogar com uma linha 5, mas acabou não funcionando direito. Pávon recebe bom lançamento, nas costas da zaga, o camisa 9 dominou sem marcação e rolou na medida para Vargas, que mandou para o gol vazio. Zambrano apareceu para bloquear.

O volume era todo do lado alvinegro. O Alianza Lima não fazia esforços para chegar ao ataque e fincava suas raízes no lado defensivo, fazendo os donos da casa chegarem pelos lados de campo. Entretanto, os lançamentos ainda surgiam como arma. Igor Gomes arriscou de longe. A bola amorteceu no meio do caminho, Zaracho observou a queda para bater de primeira e carimbou o goleiro Ángelo Campos. Numa cobrança de escanteio, Jermerson emendou, até no susto, com a coxa na pequena área, mandando por cima do gol.

No último minuto dos acréscimos, Ángelo Campos tirou de soco após cobrança de escanteio. Rubens toca de cabeça, mas acaba sendo atingido por Andrade, que levantou demais a perna. A arbitragem marcou pênalti. O goleiro do Alianza alegou sentir a coxa, pediu a substituição, mas resolveu permanecer no restante do tempo restante. Hulk deu uma paradinha e cobrou no canto esquerdo. Campos acertou e espalmou.

Resultado vem depois de tanta pressão

O Atlético chegou a ter 76%,mas teve dificuldade com os arremates. Depois de 22 chutes, finalmente uma certeira no alvo, aos 60. Igor Gomes pediu e recebeu lançamento na área. O meia tirou de Aldair Rodríguez ao puxar para o meio e acertou o cantinho de Ángelo Campos. Com o tento sofrido, os Blanquiazules se viram obrigados a saírem para o jogo. No entanto, acabavam se precipitando e deixando a defesa até desguarnecida. Do outro lado, o Galo mantinha a pressão, em busca do resultado positivo.

Zambrano errou na saída de bola. Zaracho deu o bote, tabelou com Hulk e ficou tentando espaço para finalizar dentro da área. Igor Gomes pegou a sobra e ampliou a vantagem. Mesmo com o placar encaminhado, o Alvinegro seguiu em busca de outros gols. Hyoran cruzou da linha de fundo. Zaracho desviou na primeira trave, mas o goleiro conseguiu salvar. Aos 89’, Rubens ganhou de Reyna e cruza rasteiro. Cadu bateu de primeira, em seu primeiro toque na bola, mas Ángelo Campos realizou sua última defesa.

Como fica?

A vitória fez o Atlético-MG sair da lanterna para a terceira colocação do grupo G, somando três pontos, os mesmos do Libertad, que ainda joga na rodada contra o líder Athletico-PR. Já o Alianza Lima cai para o segundo lugar, com quatro.

Próximos jogos

Ambos os times entram em campo no domingo (7). O Galo visita o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Às 22h (de Brasília), os Blanquiazules encaram o Mannucci, no Estádio Alejandro Villanueva, pela Apertura do Campeonato Peruano.