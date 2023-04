Sport vence Coritiba na Ilha do Retiro e garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (26), o Sport venceu o Coritiba, por 2 a 0, na Ilha do Retiro e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Coxa na terceira fase. Ewerthon e Wanderson anotaram para o Leão.

Sport domina e marca

O jogo começou com o Sport indo pra cima do Coritiba, se impondo e mostrando sua força de reação. Aos 3, com o lateral direito Ewerthon completando cruzamento de Luciano Juba pela esquerda o Leão abriu o placar. A desvantagem obrigou o Coxa a arriscar mais, indo ao ataque. Aos 7, primeira boa chance do Coritiba, após cruzamento, Rodrigo Pinho finaliza, mas Rafael Thyere se estica e corta o lance.

O Leão seguiu pressionando, e conseguindo ser mais perigoso. Aos 39, Vagner Love recebe bola por elevação dentro da área, domina sem deixar cair e toca por cima. Bola passa perto do travessão de Gabriel, desperdiça boa chance o Leão.

Sport amplia vantagem

A partida recomeçou na Ilha, o Coritiba voltou com mais posse de bola, mas com zero criação de perigo. Já o Sport, seguiu no mesmo pique, com boa marcação e boa infiltração. O técnico do Coxa começou a mexer em seu tabuleiro, e pouco a pouco tudo foi se encaixando.

Aos 25, após ótimo contra-ataque, a bola chegou em Luciano Juba que cruzou com capricho para Wanderson, de cabeça, marcar o segundo. Já aos 51, em boa troca de passes, o Leão chega mais uma vez, e a bola chega a Wanderson que cruza mal, nos pés do zagueiro do Coritiba, e perde o terceiro do Leão.

Mas, e agora?

Com a classificação para as oitavas, o Sport faturou R$ 3,3 milhões em premiação, que se somam aos R$ 2,1 milhões pela participação na terceira fase. o Leão estreou nessa fase por ter herdado a vaga reservada à Copa do Nordeste. Já o Coritiba, dá adeus com um acumulado de R$ 5,2 milhões pelas três fases disputadas.

Próximos Jogos

O Sport agora vai aguardar o seu adversário das oitavas de final em sorteio que será realizado pela CBF. No próximo domingo o clube pernambucano, que não jogou nas duas primeiras rodadas da Série B, faz sua estreia na competição, fora de casa, contra o Novorizontino.

Na próxima quarta-feira (3), às 21h, o Leão decide a Copa do Nordeste contra o Ceará. Já o Coritiba tem apenas a Série A na agenda e após duas derrotas nos dois primeiros jogos, recebe sábado (29), às 19h30, o São Paulo, no Couto Pereira.