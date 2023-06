De virada, Palmeiras vence Grêmio e assume liderança do Brasileirão Feminino

Na tarde desta segunda-feira (5), com uma virada incrível, o Palmeiras venceu o Grêmio, por 2 a 1, em Jundiaí, pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino. Lorena e Letícia Ferreira anotaram para o Verdão. Mas, antes, Shashá tinha colocado o Grêmio na frente.

Palmeiras domina, mas não marca

O jogo começou com o Verdão controlando as ações, se impondo e criando as principais chances. Aos 20, Lais Estevam desviou cruzamento de Amanda Gutierres, e Vivi salvou o Grêmio. No rebote, atacante tentou de letra, e goleira do Tricolor impediu o gol novamente.

Na sequência veio a resposta do Grêmio, onde Caty recebeu nas costas da marcação, fintou a goleira Alicia Bobadilla e rolou para Rafa Levis, que não pegou bem na bola. As Gurias Tricolores seguiram no ataque e levou perigo em chute de fora da área, defendido por Bobadilla.

A partida seguiu quente, com o Palmeiras conseguindo manter bola no pé, criando boas chances, mas pecando na pontaria. Aos 26, Amanda Gutierres soltou a bomba, Vivi espalmou, e Laís Estevam, de frente para o gol, mandou para fora o rebote. Bia até tentou abrir o marcador, após receber de Amanda, ela passou por duas marcadoras dentro da área, mas chutou em cima de Vivi, descendo para os vestiários no zero a zero.

Grêmio marca, mas Palmeiras vira

A partida recomeçou cheia de emoções, o Palmeiras seguiu na pressão, já o Grêmio pouco a pouco foi se mostrando. Aos 21, Shashá abriu o placar em Jundiaí. Ela recebe lançamento, sai na cara de Bobadilla e bateu firme na saída da goleira do Palmeiras. Mesmo ficando atrás no marcador, as donas da casa não desistiram e insistiram, e aos 34, Lorena Benítez deixa tudo igual. Dudinha achou a volante dentro da área, que ajeitou e finalizou rasteiro, no cantinho direito, sem chance para Vivi.

Após empatar, o Palmeiras saiu e foi em busca da virada. Aos 49, Letícia Ferreira virou para as Palestrinas. Bia Zaneratto fez linda jogada individual pela esquerda e cruza. Letícia pegou de primeira e manda para as redes. Na sequência, o Grêmio teve dois gols anulados, em um deles segundo reclamações a posição da jogadora Raquel era legal, mas mesmo assim, a arbitragem assinalou impedimento.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Palmeiras conquista a quinta vitória consecutiva e assume a liderança provisória, já classificado para as quartas, o time tem 32 pontos. Já o Grêmio, parou nos 19 pontos e vai para a rodada final fora do G-8, mas ainda com chance de avançar.

Próximos jogos

A última rodada da primeira fase será disputada na segunda-feira (12), com todos os jogos previstos para as 15h. O Palmeiras vai enfrentar o ameaçado Athletico-PR, fora de casa, enquanto o Grêmio decide o futuro na competição contra o São Paulo, como mandante.