Em entrevista exclusiva, Rafa Levis cita expectativa do Grêmio na temporada: “Queremos as duas finais”

Neste fim de semana começa o Brasileirão Feminino, e o Grêmio fará sua estreia no próximo sábado (25), em um confronto difícil contra o Cruzeiro, às 19h. O jogo será em Minas Gerais, com local ainda indefinido. Esta semana, em uma entrevista exclusiva à VAVEL, Rafa Levis, meia-campista do Tricolor Gauchão, falou um pouco sobre a pré-temporada, expectativas para o ano de 2023 e convocação para Seleção Brasileira.

Rafa Levis foi revelada na Chapecoense e também tem passagens pelo São Paulo, chegou ao Tricolor Gaúcho no início de 2021, onde está desde então. A meia tem apenas 20 anos mas assume uma posição de veterana, mesmo com sua pouca idade, Rafa tem um papel fundamental nas Gurias Gremistas.

Aliás, foi no Grêmio que Rafa Levis chegou até a Seleção Brasileira de base. A meia-campista chamou até a atenção da comissão técnica da seleção principal e sonha sim em estar presente em uma futura convocação de Pia Sundhage. Lembrando que 2023 é ano da Copa do Mundo Feminina.

Confira os trechos da entrevista

Pré-temporada e filosofia de jogo do treinador

“Creio que tivemos um tempo suficiente para entender o filosofia do treinador e ele passar para nós o que ele quer para esse campeonato. Temos ainda muito o que evoluir e aprender, mas como grupo estamos bem fechadas e querendo o mesmo objetivo que ele. “

Expectativa do Grêmio na temporada

“São dois campeonatos e queremos as duas finais. Vamos trabalhar para termos um bom desempenho e alcançarmos nossos objetivos, correspondendo às expectativas.”

Rafa Levis com a taça de campeã do Gauchão 2022 (Foto: Morgana Schuh / Grêmio)

Evolução técnica do futebol feminino brasileiro

“A evolução tecnicamente corresponde com a evolução do campeonato. Cada vez mais vai mostrar o tamanho da técnica que o futebol feminino tem e vai trazer mais olhos para o Campeonato Brasileiro.”

Sonho de estar na Seleção Brasileiro principal

“Com certeza almejo isso para mim individualmente, mas isso virá com resultados que posso fazer aqui na equipe do Grêmio, então se eu for, vai ser mérito de muito trabalho aqui no Grêmio. Esse é meu foco.”