Coudet lamenta empate com Palmeiras, mas vê atuação do Galo com bons olhos

Após o empate contra o Palmeiras em 1 a 1 na noite deste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético-MG, Eduardo Coudet, falou sobre o que achou da atuação da equipe na partida e também sobre os próximos jogos da equipe.

Questionado sobre arbitragem, o técnico não quis falar sobre, mas acha que houve pênalti em um toque de Marcos Rocha dentro da área, após finalização de Hulk.

Referente ao confronto, Coudet diz que a equipe se posicionou bem e que sofreu pouco durante a partida contra uma equipe muito forte e que tem seu jogo definido. Ele disse ainda que o Galo tem rivais com muito potencial, mas que com as últimas atuações do Atlético, vê com bons olhos as chances de alcançar bons objetivos nas competições.

Segundo o argentino, a partida foi uma grande medida para saber em que patamar o Galo está. ”Vamos continuar trabalhando e melhorando”.

Classificação

O Galo encara o Corinthians na quarta-feira (30), pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Os mineiros carregam a vantagem de 2 a 0 no agregado.

O técnico logicamente se mostrou preocupado com o jogo difícil que terá pela frente, mas, de certa forma, aliviado por ter a vantagem: "Eu sei que ganhamos a primeira parte, mas sempre vamos nos preparar para ganhar. Vamos tentar ser protagonistas fora de casa".

Ele contou ainda que acompanhou momentos da vitória do Corinthians na tarde deste domingo sobre o Fluminense por 2 a 0.

Focado na Copa do Brasil

O Atlético joga o clássico contra o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileiro, porém não conta com Zaracho e nem Pavón, autor do gol do duelo contra o Palmeiras deste domingo, pois os dois receberam cartões amarelos durante a partida e estão suspensos.

Coudet não quis falar sobre as ausências e disse que no momento só tem cabeça para o jogo de quarta-feira.

Reclamações

Após a partida, o atacante Hulk reclamou muito da arbitragem e também das condições do gramado. O estádio vem recebendo eventos com frequência.

De acordo com o atacante, é necessária a profissionalização dos árbitros. E que é preciso que os mesmos sejam responsabilizados por erros cruciais em partidas.

"Em um jogo o árbitro fala que a regra é uma e em outro jogo muda. Por isso tem tantas reclamações, um árbitro usa um critério, outro usa outro".