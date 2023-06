Fluminense perde para River Plate e adia classificação na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (7), o Fluminense foi derrotado para o River Plate, no lendário Monumental de Nunez, pelo placar de 2 a 0. Os gols marcados, ambos da equipe argentina, foram de Lucas Beltran e Ezequiel Barco, que marcou de pênalti já nos acréscimos, o que acabou fechando o resultado do duelo.

Este resultado ainda manteve o Flu na primeira colocação do grupo D, mas acabou adiando a classificação para a última rodada, e para os argentinos, a vitória os trouxe de volta a possibilidade de classificação.

Fabio salva e mantém etapa empatada

Na primeira etapa, os argentinos tiveram um grande domínio durante grande parte, usaram o feitiço contra o feiticeiro, pressionaram o elenco das laranjeiras no campo de defesa, e tentava chegar ao ataque com transições rápidas, buscando gol o tempo todo, tal tática que é marca registrada do brasileiro Fernando Diniz.

Porém, a chance mais perigosa dos mandantes, veio a acontecer somente somente aos 43 minutos, em que após uma boa cabeçada de Beltrán, parou nas mãos do Fábio, que fez uma grande defesa. E para realmente se salvar do gol, no lance seguinte, o zagueiro Nino teve de tirar uma bola em cima da linha, e no sufoco o tricolor carioca foi ao vestiário com o empate no placar, podendo tentar se reajustar no segundo tempo, e tentar tomar menos pressão do que ocorreu no primeiro tempo.

River faz dois e garante vitória no Monumental

O nesta noite, os Los Millonarios estavam dispostos a deixar o treinador brasileiro com dor de cabeça, voltaram do vestiário com ainda mais fôlego, e continuaram a pressionar os visitantes, e parecia questão de tempo até o gol sair. E não deu outra, se no primeiro tempo o Fluzão foi salvo pelo tempo, aos 49 minutos da segunda etapa, após um erro de passe de Arias no meio de campo, os argentinos realizaram um contra-ataque, e após um cruzamento certeiro operado por Herrera, Beltran chegou inteiro na bola e cabeçeou com força no gol, sem chance para o Fábio, e abriu o placar do confronto.

E pela primeira vez no jogo, após o gol marcado, os donos da casa "relaxaram", e começaram a trabalhar o jogo com ais calma, tentando recuperar as forças que haviam sido gastas, pelo estilo de jogo agressivo que a equipe vinha tomando. Diniz, vendo a postura adotada, tentou trazer mais ofensividade ao seu elenco, e colocou Pirani e Lelê na partida, após essas duas entradas, o tricolor das laranjeiras até conseguiu reagir, criou algumas boas chances, mas a falta de efetividade e a pressão da casa cheia dos adversários, acabou pesando contra, e o gol de empate não saia.

Até que, com o jogo já em seus minutos finais, mais precisamente aos 97, o jovem meio campista, que havia acabado de entrar, e vinha ajudando os cariocas na partida, Pirani erra a saída de bola, e obriga André a fazer falta em Barco dentro da área, e o juiz não podia marcar outra coisa, penalidade para o River. E o próprio que sofreu foi para a bola, converteu a batida e assim sacramentou a vitória do River Plate, por 2 a 0, e trouxe esperança aos argentinos para uma possível classificação, que pelos resultados recentes e o futebol apresentado pela equipe, parecia distante até então.

Como ficaram no grupo ?

Com a derrota nesta noite, o Fluminense continuou na primeira colocação do Grupo D, com 9 pontos somados, e adiou classificação para a próxima partida

Já os argentinos, devem comemorar, e muito, esta vitória sobre os brasileiros, tendo em vista que agora, o River conta com 7 pontos somados, e está empatado na terceira colocação do grupo com o The Strongest, e decidem entre si, na próxima rodada, quem irá se classificar para as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2023.

Próximos Compromissos

Fluminense

A equipe carioca volta aos gramados no próximo domingo (11), em que terá de enfrentar a equipe do Goiás, no estádio da Serrinha, às 18h30. O duelo é válido pela décima rodada do Brasileirão 2023, em que o flu se encontra na sexta colocação, com 16 pontos conquistados.

River Plate

Os tetra campeões da libertadores, voltam a campo na próxima segunda-feira (12), em que terão de enfrentar a equipe do Banfield, no Estádio Florencio Sola, às 19h15. O confronto é válido pela vigésima rodada da liga Profesional da Argentina, em que o elenco se encontra na liderança, com 41 pontos conquistados.