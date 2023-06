Flamengo volta a vencer na Libertadores, bate Racing e encaminha classificação

Nesta quinta-feira (8), o Flamengo recebeu o Racing no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Wesley França e Vitor Hugo marcaram para os donos da casa, enquanto Matías Rojas descontou para os visitantes.

O clube de Avellaneda, já está classificado, enquanto o Mengão deu um passo grande rumo às oitavas. O empate entre Ñublense e Aucas favoreceu o clube carioca, que pode avançar ao mata-mata até mesmo se for derrotado na rodada final, a depender do saldo de gols.

Pressão Rubro-Negra

O Rubro-Negro aproveitou a presença de sua torcida e, embalado, foi cedo ao ataque. Éverton Ribeiro quase marcou logo aos 2 minutos, após ajeitada de Wesley França, mas mandou para fora. Aos 23, em cobrança de falta do Racing, David Luiz afastou para o meio e Rojas pegou de primeira, assustando a torcida do Flamengo.

O Mengão respondeu com boa jogada de Gérson, que terminou com Thiago Maia ajeitando de calcanhar para Ayrton Lucas. O lateral finalizou de pé direito, e Arias espalmou. A pressão Rubro-Negra deu resultado aos 35, quando Gerson enfiou para Arrascaeta, que tocou para trás e Wesley França fuzilou para abrir o placar.

Golaço do Racing e vitória do Mengão

Os argentinos fizeram o melhor início possível na volta do intervalo. Aos 4 minutos, Jonathan Gómez encontrou Matías Rojas sozinho na ponta direita. O camisa 10 invadiu a área e, livre de marcação, chapou de primeira no ângulo direito, sem dar chances para Matheus Cunha.

La Academia passou a gostar do jogo, e quase complicou a vida do Flamengo. Jonathan Gómez arriscou de fora, e Matheus Cunha encaixou. Em seguida, o lateral direito Mura tabelou com Paolo Guerrero e teve boa chance, mas finalizou mal. O Rubro-Negro voltou a responder à altura apenas aos 30, quando Matheus França fez boa jogada individual e cruzou para Pedro, que mandou para fora.

O gol da vitória veio aos 37 minutos, em bela troca de passes. Pulgar tabelou com Cebolinha e fez um lindo corta luz para Matheus França, que dominou dentro da área e bateu de chapa no cantinho, definindo o jogo.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Flamengo chega a oito pontos. O Racing, com dez, já está classificado. O Mengão se beneficiou do empate entre Aucas e Ñublense, e decidirá em casa contra o clube do Equador na próxima rodada. Mesmo que seja derrotado, o Ñublense precisará derrotar o Racing por seis gols de diferença para eliminar os cariocas.

O Rubro-Negro volta a campo no domingo (11), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.