Em duelo de rubro-negros, Flamengo visita Athletico-PR em busca de reabilitação

No primeiro reencontro após a final da Libertadores de 2022, Athletico-PR e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscam se recuperar dos tropeços nas duas últimas rodadas da competição.

Donos da casa, o Furacão venceu o Goiás na estreia do brasileirão, mas depois disso perdeu os dois duelos disputados longe de seus domínios para Fluminense e Atlético-MG. Por outro, o rubro-negro paranaense vem de boa sequência na Libertadores. A equipe lidera o Grupo G com 7 pontos após vencer o Libertad fora de casa por 2 a 1 de virada.

Já o Flamengo passa por um momento de turbulência. Desde a chegada de Jorge Sampaoli ao comando técnico, a equipe carioca venceu o Ñublense pela Libertadores e o Maringá na Copa do Brasil. Porém, depois do triunfo sobre o time paranaense, o rubro-negro do Rio perdeu o clássico para o Botafogo e empatou com o Racing fora de casa.

Com campanhas parecidas, os dois clubes se encontram próximos na tabela de classificação. O Fla ocupa a 13ª posição, com apenas três pontos. Logo em seguida, em 14º lugar, está o Athletico-PR, com os mesmo três pontos, mas com o saldo de gols inferior a equipe carioca.

Histórico recente ascende rivalidade entre os times

Nos últimos anos, o confronto entre Furacão e Urubu foi recheado de duelos decisivos. De 2013 pra cá, as equipes se encontraram em cinco mata-matas de Copa do Brasil, três confrontos na Libertadores e uma decisão da Supercopa do Brasil.

Pela segunda competição mais importante do país, os dois times decidiram a final de 2013, vencida pelo Flamengo. De 2019 em diante, o duelo aconteceu em todas as edições da copa, com duas classificações para cada lado. O clube paranaense eliminou o Fla em 2019 (quartas de final) e 2021 (semifinal). Já os cariocas eliminaram os rivais em 2020 (oitavas de final) e 2022 (quartas de final).

Pela maior competição do continente, os times dividiram o mesmo grupo em 2017, com uma vitória pra cada lado por 2 a 1. Na ocasião, o rubro-negro do Paraná avançou de fase, e o time carioca ficou pelo caminho. Em 2022, o reencontro aconteceu na grande final, dessa vez com o Flamengo levando a melhor ao vencer por 1 a 0, conquistando o tricampeonato da América do Sul.

Na única vez que as equipes decidiram a Supercopa do Brasil, o rubro-negro do Rio de Janeiro levou a melhor e levou o troféu para casa após vencer com facilidade por 3 a 0.

No histórico geral, os dois times se enfrentam 74 vezes. O Fla leva vantagem, com 30 vitórias contra 26 do Athletico-PR, além de 18 empates.

Furacão vai com força máxima

Nas duas últimas rodadas do brasileiro, o técnico Paulo Turra poupou os titulares visando a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, para o duelo em casa, o time que entrará em campo deve ser o mesmo que venceu o Libertad fora de casa.

A única ausência do plantel será o volante Alex Santana, que foi expulso na última rodada, durante a derrota para o Atlético-MG fora de casa por 2 a 1. Para o seu lugar, a opção deve ser o meia Erick, que entrou em seu lugar durante a partida do meio de semana.

Provável escalação: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Rômulo.

Fla não contará com artilheiro

Jorge Sampaoli sofreu uma baixa importante para a partida deste domingo. O atacante Pedro, artilheiro do time no ano, está fora por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador se lesionou durante o empate por 1 a 1 contra o Racing.

Com isso, o treinador argentino deve promover as entradas de Éverton Cebolinha e Matheus França para formar o trio de ataque com Gabigol. Outra dúvida está na defesa, com Rodrigo Caio sendo testado entre os 11 iniciais e Fabrício Bruno podendo atuar improvisado na lateral direita. O lateral direito Wesley briga por fora por uma das vagas.

Provável escalação: Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (Wesley), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Matheus França e Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP);

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR);

Árbitro de vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP).