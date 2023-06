Sem tomar conhecimento, Flamengo atropela Vasco no Maracanã

Alguém anotou a placa? Na noite desta segunda-feira (5), o Flamengo não tomou conhecimento do seu rival, Vasco, e atropelou o time pelo resultado de 4 a 1 em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O time Rubro Negro chega agora a sua melhor sequência invicta no ano com oito jogos, sendo cinco vitórias e três empates. Já o Gigante da Colina, tem seu cenário diferente, o time chega ao seu oitavo jogo sem vitória e se vê afundado na zona do rebaixamento. Juntos dos maus resultados a torcida vascaína protestou no final do primeiro tempo. Os gritos de "time sem vergonha", e o principal alvo de críticas foi o técnico do elenco.

O Flamengo ainda contava com uma presença ilustre no estádio. Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, esta de férias no Rio de Janeiro e após o final da temporada europeia foi acompanhar o clássico de perto.

O técnico Mauricio Barbieri escalou o time da casa com uma nova formação para o clássico. O Vasco vinha para jogo com três zagueiros, mas isso pouco adiantou. Até os 10 primeiros minutos, o Gigante da Colina era melhor na partida, porém depois foi completamente dominado pelos visitantes.

Logo aos 13 minutos, o volante Erick Pulgar acertou um belíssimo chute de fora para abrir o placar. Sem tempo para conseguir respirar, a equipe de Sampaoli já ampliou com Gerson de cabeça em belo passe de Arrascaeta. Ainda no primeiro tempo, O Flamengo iria fazer seu terceiro e quarto gols com Ayrton Lucas. O Vasco ainda assustou com um belo chute de Pedro Raul na trave.

Com o placar assegurado, o Flamengo tirou o pé no segundo tempo. O Vasco cresceu, contudo pouco conseguiu assustar. Mauricio Barbieri trocou peças no intervalo, e viu sua equipe ficar menos vulnerável e chegar ao gol com Jair, convertendo pênalti. Mas mesmo após o gol o time da Gávea teve o controle da partida do começo ao fim.

Próximos confrontos

Depois de passar por dois clássicos, o Flamengo fica no Rio de Janeiro para enfrentar o Racing em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, na próxima quinta-feira (8), às 21h. Já o Vasco, volta a jogar apenas no Domingo fora de casa contra o Internacional pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h.